https://ria.ru/20211230/rfpi-1766187062.html
Путин оценил вклад РФПИ в российскую экономику
Путин оценил вклад РФПИ в российскую экономику - РИА Новости, 30.12.2021
Путин оценил вклад РФПИ в российскую экономику
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым отметил, что фонд за 10 лет привлек достаточно... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:50
2021-12-30T14:50
2021-12-30T16:45
экономика
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
россия
рфпи против covid 19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766182150_0:237:2802:1813_1920x0_80_0_0_0b06b9317a2c34bc48eeedcc7de5ada3.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым отметил, что фонд за 10 лет привлек достаточно много средств в российскую экономику и в последнее время активно занимается продвижением отечественной вакцины "Спутник V" за рубежом."Кирилл Александрович, 10 лет исполняется с создания РФПИ как нашего суверенного фонда. За это время проделана большая работа, пройден большой путь, и привлечено достаточно много средств в экономику России. Налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами. И в последнее время вы еще достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины "Спутник V" за рубежом", - сказал Путин.Дмитриев сообщил, что при продвижении "Спутника V" за рубежом в РФПИ видят, что препарат показывает результаты "как лучшая вакцина в мире". "Венгрия недавно опубликовала данные, где "Спутник" превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и (привитые) "Спутником" в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины", - сказал Дмитриев.По его словам, "Спутник V" и "Спутник Лайт" хорошо усиливают эффект других вакцин. "И также очень важно, что, по последним данным, "Спутник" хорошо работает с "омикроном" и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины", - добавил Дмитриев.
https://ria.ru/20211217/omikron-1764253032.html
https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760569764.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766182150_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_b54fed13aad8c6d6e49169df761e5afb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия
14:50 30.12.2021 (обновлено: 16:45 30.12.2021)
Путин оценил вклад РФПИ в российскую экономику
Президент Путин: РФПИ за десять лет привлек достаточно много средств в экономику России
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым
отметил, что фонд за 10 лет привлек достаточно много средств в российскую экономику и в последнее время активно занимается продвижением отечественной вакцины "Спутник V" за рубежом.
"Кирилл Александрович, 10 лет исполняется с создания РФПИ как нашего суверенного фонда. За это время проделана большая работа, пройден большой путь, и привлечено достаточно много средств в экономику России. Налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами. И в последнее время вы еще достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины "Спутник V" за рубежом", - сказал Путин.
Дмитриев сообщил, что при продвижении "Спутника V" за рубежом в РФПИ видят, что препарат показывает результаты "как лучшая вакцина в мире". "Венгрия недавно опубликовала данные, где "Спутник" превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и (привитые) "Спутником" в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины", - сказал Дмитриев.
По его словам, "Спутник V" и "Спутник Лайт" хорошо усиливают эффект других вакцин. "И также очень важно, что, по последним данным, "Спутник" хорошо работает с "омикроном" и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины", - добавил Дмитриев.