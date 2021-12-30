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Путин оценил вклад РФПИ в российскую экономику
Путин оценил вклад РФПИ в российскую экономику - РИА Новости, 30.12.2021
Путин оценил вклад РФПИ в российскую экономику
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым отметил, что фонд за 10 лет привлек достаточно... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:50
2021-12-30T16:45
экономика
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
россия
рфпи против covid 19
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым отметил, что фонд за 10 лет привлек достаточно много средств в российскую экономику и в последнее время активно занимается продвижением отечественной вакцины "Спутник V" за рубежом."Кирилл Александрович, 10 лет исполняется с создания РФПИ как нашего суверенного фонда. За это время проделана большая работа, пройден большой путь, и привлечено достаточно много средств в экономику России. Налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами. И в последнее время вы еще достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины "Спутник V" за рубежом", - сказал Путин.Дмитриев сообщил, что при продвижении "Спутника V" за рубежом в РФПИ видят, что препарат показывает результаты "как лучшая вакцина в мире". "Венгрия недавно опубликовала данные, где "Спутник" превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и (привитые) "Спутником" в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины", - сказал Дмитриев.По его словам, "Спутник V" и "Спутник Лайт" хорошо усиливают эффект других вакцин. "И также очень важно, что, по последним данным, "Спутник" хорошо работает с "омикроном" и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины", - добавил Дмитриев.
https://ria.ru/20211217/omikron-1764253032.html
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экономика, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия
14:50 30.12.2021 (обновлено: 16:45 30.12.2021)
 
Путин оценил вклад РФПИ в российскую экономику

Президент Путин: РФПИ за десять лет привлек достаточно много средств в экономику России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым отметил, что фонд за 10 лет привлек достаточно много средств в российскую экономику и в последнее время активно занимается продвижением отечественной вакцины "Спутник V" за рубежом.
"Кирилл Александрович, 10 лет исполняется с создания РФПИ как нашего суверенного фонда. За это время проделана большая работа, пройден большой путь, и привлечено достаточно много средств в экономику России. Налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами. И в последнее время вы еще достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины "Спутник V" за рубежом", - сказал Путин.
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 15:06РФПИ против Covid 19
В РФПИ рассказали об исследованиях действия "Спутника V" на омикрон-штамм
Дмитриев сообщил, что при продвижении "Спутника V" за рубежом в РФПИ видят, что препарат показывает результаты "как лучшая вакцина в мире". "Венгрия недавно опубликовала данные, где "Спутник" превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и (привитые) "Спутником" в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины", - сказал Дмитриев.
По его словам, "Спутник V" и "Спутник Лайт" хорошо усиливают эффект других вакцин. "И также очень важно, что, по последним данным, "Спутник" хорошо работает с "омикроном" и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины", - добавил Дмитриев.
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РФПИ против Covid 19ЭкономикаВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл ДмитриевРоссия
 
 
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