https://ria.ru/20211230/rfpi-1766187062.html

Путин оценил вклад РФПИ в российскую экономику

Путин оценил вклад РФПИ в российскую экономику - РИА Новости, 30.12.2021

Путин оценил вклад РФПИ в российскую экономику

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым отметил, что фонд за 10 лет привлек достаточно... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:50

2021-12-30T14:50

2021-12-30T16:45

экономика

владимир путин

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

россия

рфпи против covid 19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766182150_0:237:2802:1813_1920x0_80_0_0_0b06b9317a2c34bc48eeedcc7de5ada3.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым отметил, что фонд за 10 лет привлек достаточно много средств в российскую экономику и в последнее время активно занимается продвижением отечественной вакцины "Спутник V" за рубежом."Кирилл Александрович, 10 лет исполняется с создания РФПИ как нашего суверенного фонда. За это время проделана большая работа, пройден большой путь, и привлечено достаточно много средств в экономику России. Налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами. И в последнее время вы еще достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины "Спутник V" за рубежом", - сказал Путин.Дмитриев сообщил, что при продвижении "Спутника V" за рубежом в РФПИ видят, что препарат показывает результаты "как лучшая вакцина в мире". "Венгрия недавно опубликовала данные, где "Спутник" превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и (привитые) "Спутником" в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины", - сказал Дмитриев.По его словам, "Спутник V" и "Спутник Лайт" хорошо усиливают эффект других вакцин. "И также очень важно, что, по последним данным, "Спутник" хорошо работает с "омикроном" и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины", - добавил Дмитриев.

https://ria.ru/20211217/omikron-1764253032.html

https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760569764.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, россия