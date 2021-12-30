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В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 30.12.2021
В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена
Президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T00:45
2021-12-30T01:19
в мире
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в преддверии разговора двух лидеров.Разговор двух президентов намечен на четверг.В случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину, предупредил чиновник.Россия уже не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия
00:45 30.12.2021 (обновлено: 01:19 30.12.2021)
 
В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена

В Белом доме заявили, что президент США Байден обсудит с Путиным ситуацию на Украине

© REUTERS / The White HouseОнлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена
Онлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / The White House
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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в преддверии разговора двух лидеров.
"Президент Байден даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован", - сказал он в ходе телефонного брифинга.
Разговор двух президентов намечен на четверг.
В случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину, предупредил чиновник.
Россия уже не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 21:31
Белый дом назвал темы, которые США хотят обсуждать с Россией
 
В миреСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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