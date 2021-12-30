https://ria.ru/20211230/razgovor-1766094958.html

В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена

В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 30.12.2021

В Белом доме раскрыли детали предстоящего разговора Путина и Байдена

Президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T00:45

2021-12-30T00:45

2021-12-30T01:19

в мире

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владимир путин

дмитрий песков

джо байден

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ВАШИНГТОН, 30 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявит своему российскому коллеге Владимиру Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в преддверии разговора двух лидеров.Разговор двух президентов намечен на четверг.В случае дальнейшего обострения ситуации уже подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, включая дополнительные поставки вооружения на Украину, предупредил чиновник.Россия уже не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211229/peregovory-1766084039.html

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия