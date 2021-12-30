https://ria.ru/20211230/putin-1766204894.html

Путин подписал указ о Дне трубопроводных войск

Путин подписал указ о Дне трубопроводных войск - РИА Новости, 30.12.2021

Путин подписал указ о Дне трубопроводных войск

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в Вооруженных Силах Дня трубопроводных войск, его будут отмечать 14 января, соответствующий указ... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:28

2021-12-30T16:28

2021-12-30T16:28

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении в Вооруженных Силах Дня трубопроводных войск, его будут отмечать 14 января, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День трубопроводных войск и отмечать его 14 января", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, 30 декабря.

https://ria.ru/20211230/muzei-1766148135.html

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общество, владимир путин, россия