https://ria.ru/20211230/putin-1766179425.html

Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом, заявил Песков

Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом, заявил Песков - РИА Новости, 30.12.2021

Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом, заявил Песков

Президент России Владимир Путин счел необходимым телефонный разговор с президентом США Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности, нужно... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:18

2021-12-30T14:18

2021-12-30T18:01

политика

сша

вашингтон (город)

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764068647_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c85b4949588426fe6d80b4f69dd4be9.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин счел необходимым телефонный разговор с президентом США Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности, нужно многое обсудить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц, и поэтому сейчас с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров выше упомянутых", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, зачем, с точки зрения Кремля, нужны переговоры Путина и Байдена с учетом того, что в начале месяца уже были переговоры на высшем уровне, а в начале января пройдут консультации с американцами по гарантиям.Телефонный разговор президентов США и РФ планируется на 23.30 мск четверга."Многое", - ответил Песков на вопрос о том, что нужно успеть обсудить президентам на консультации.

https://ria.ru/20211230/diplomatiya-1766164075.html

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765170114.html

сша

вашингтон (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сша, вашингтон (город), владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия