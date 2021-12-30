https://ria.ru/20211230/putin-1766179425.html
Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом, заявил Песков
Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом, заявил Песков - РИА Новости, 30.12.2021
Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом, заявил Песков
Президент России Владимир Путин счел необходимым телефонный разговор с президентом США Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности, нужно... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:18
2021-12-30T14:18
2021-12-30T18:01
политика
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вашингтон (город)
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дмитрий песков
джо байден
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин счел необходимым телефонный разговор с президентом США Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности, нужно многое обсудить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Потому что это очень сложные субстанции, те вопросы, которые на повестке дня. С момента прошлого разговора российская сторона, как и было обещано президентом Путиным, сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах, двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц, и поэтому сейчас с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров выше упомянутых", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, зачем, с точки зрения Кремля, нужны переговоры Путина и Байдена с учетом того, что в начале месяца уже были переговоры на высшем уровне, а в начале января пройдут консультации с американцами по гарантиям.Телефонный разговор президентов США и РФ планируется на 23.30 мск четверга."Многое", - ответил Песков на вопрос о том, что нужно успеть обсудить президентам на консультации.
https://ria.ru/20211230/diplomatiya-1766164075.html
https://ria.ru/20211223/peregovory-1765170114.html
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политика, сша, вашингтон (город), владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
14:18 30.12.2021 (обновлено: 18:01 30.12.2021)
Путин счел необходимым телефонный разговор с Байденом, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков назвал телефонный разговор Путина и Байдена необходимым