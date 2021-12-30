https://ria.ru/20211230/putin-1766161245.html
Путин уверен, что Россия и Южная Осетия продолжат совместную работу
Путин уверен, что Россия и Южная Осетия продолжат совместную работу - РИА Новости, 30.12.2021
Путин уверен, что Россия и Южная Осетия продолжат совместную работу
Президент России Владимир Путин в поздравлении с наступающими праздниками президента Южной Осетии Анатолия Бибилова выразил уверенность, что страны продолжат... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:10
2021-12-30T13:10
2021-12-30T13:10
в мире
южная осетия
владимир путин
закавказье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765095898_0:0:3356:1887_1920x0_80_0_0_0a399729c77f81f92bb11964585c4ab8.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с наступающими праздниками президента Южной Осетии Анатолия Бибилова выразил уверенность, что страны продолжат планомерную совместную работу в целях укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье, сообщается на сайте Кремля."Обращаясь к президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову, Владимир Путин подчеркнул, что российско-югоосетинские отношения развиваются в духе союзничества и дружбы. Выражена уверенность, что и в наступающем году Россия и Южная Осетия продолжат планомерную совместную работу в целях укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210808/bibilov-1744944508.html
южная осетия
закавказье
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765095898_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_25a8e356066a0b5f440ab39f79dc0324.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, владимир путин, закавказье, россия
Путин уверен, что Россия и Южная Осетия продолжат совместную работу
Президент Путин уверен, что Россия и Южная Осетия продолжат совместную работу