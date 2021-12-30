https://ria.ru/20211230/putin-1766161245.html

Путин уверен, что Россия и Южная Осетия продолжат совместную работу

Путин уверен, что Россия и Южная Осетия продолжат совместную работу - РИА Новости, 30.12.2021

Путин уверен, что Россия и Южная Осетия продолжат совместную работу

Президент России Владимир Путин в поздравлении с наступающими праздниками президента Южной Осетии Анатолия Бибилова выразил уверенность, что страны продолжат... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:10

2021-12-30T13:10

2021-12-30T13:10

в мире

южная осетия

владимир путин

закавказье

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с наступающими праздниками президента Южной Осетии Анатолия Бибилова выразил уверенность, что страны продолжат планомерную совместную работу в целях укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье, сообщается на сайте Кремля."Обращаясь к президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову, Владимир Путин подчеркнул, что российско-югоосетинские отношения развиваются в духе союзничества и дружбы. Выражена уверенность, что и в наступающем году Россия и Южная Осетия продолжат планомерную совместную работу в целях укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210808/bibilov-1744944508.html

южная осетия

закавказье

россия

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в мире, южная осетия, владимир путин, закавказье, россия