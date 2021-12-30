https://ria.ru/20211230/putin-1766148501.html
Путин поздравил с Новым годом канцлера и президента Германии
Путин поздравил с Новым годом канцлера и президента Германии - РИА Новости, 30.12.2021
Путин поздравил с Новым годом канцлера и президента Германии
Президент России Владимир Путин поздравил с Новым Годом и Рождеством канцлера Германии Олафа Шольца и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:24
2021-12-30T12:24
2021-12-30T13:06
в мире
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олаф шольц
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым Годом и Рождеством канцлера Германии Олафа Шольца и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает пресс-служба Кремля."В посланиях отмечается, что многочисленные вызовы, с которыми сталкивается Европа и весь мир, обуславливают востребованность реального объединения усилий международного сообщества. В этой связи президент России выразил надежду на налаживание в 2022 году конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, что отвечало бы коренным интересам российского и немецкого народов, способствовало бы укреплению глобальной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211219/predlozhenie-1764450147.html
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в мире, германия, европа, владимир путин, олаф шольц, россия
12:24 30.12.2021 (обновлено: 13:06 30.12.2021)
Путин поздравил с Новым годом канцлера и президента Германии
Президент Путин поздравил с Новым годом и Рождеством канцлера и президента Германии