https://ria.ru/20211230/putin-1766148501.html

Путин поздравил с Новым годом канцлера и президента Германии

Путин поздравил с Новым годом канцлера и президента Германии - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил с Новым годом канцлера и президента Германии

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым Годом и Рождеством канцлера Германии Олафа Шольца и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:24

2021-12-30T12:24

2021-12-30T13:06

в мире

германия

европа

владимир путин

олаф шольц

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Новым Годом и Рождеством канцлера Германии Олафа Шольца и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера, сообщает пресс-служба Кремля."В посланиях отмечается, что многочисленные вызовы, с которыми сталкивается Европа и весь мир, обуславливают востребованность реального объединения усилий международного сообщества. В этой связи президент России выразил надежду на налаживание в 2022 году конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, что отвечало бы коренным интересам российского и немецкого народов, способствовало бы укреплению глобальной стабильности и безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211219/predlozhenie-1764450147.html

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в мире, германия, европа, владимир путин, олаф шольц, россия