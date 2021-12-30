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Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211230/putin-1766143740.html
Путин поздравил Байдена с Новым годом
Путин поздравил Байдена с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021
Путин поздравил Байдена с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил президента США Джо Байдена с Новым годом, отметил, что РФ и США могут и должны конструктивно взаимодействовать,... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:06
2021-12-30T12:10
новый год — 2022
в мире
сша
владимир путин
джо байден
россия
женева (город)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента США Джо Байдена с Новым годом, отметил, что РФ и США могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом вызовов, сообщает пресс-служба Кремля.Подчеркивается, что в поздравительном послании Путин отметил, что "Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество"."Убежден, что в развитие наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга", – говорится в телеграмме.
https://ria.ru/20211230/razgovor-1766094958.html
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия, женева (город)
12:06 30.12.2021 (обновлено: 12:10 30.12.2021)
 
Путин поздравил Байдена с Новым годом

Президент Путин поздравил главу США Байдена с Новым годом

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента США Джо Байдена с Новым годом, отметил, что РФ и США могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом вызовов, сообщает пресс-служба Кремля.
Подчеркивается, что в поздравительном послании Путин отметил, что "Россия и Соединенные Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество".
"Убежден, что в развитие наших договоренностей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперед и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учете национальных интересов друг друга", – говорится в телеграмме.
Онлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
Вчера, 00:45
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Новый год — 2022В миреСШАВладимир ПутинДжо БайденРоссияЖенева (город)
 
 
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