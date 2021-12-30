По-товарищески: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей
Путин традиционно играл в свитере под номером 11.
Путин традиционно играл в свитере под номером 11.
Лукашенко вышел на лед под номером один.
Лидеры России и Белоруссии сражались в одной команде и одолели соперников со счетом 18:7.
Лидеры России и Белоруссии сражались в одной команде и одолели соперников со счетом 18:7.
Счет на третьей минуте первого периода открыл Путин, вторую шайбу забил Лукашенко.
Счет на третьей минуте первого периода открыл Путин, вторую шайбу забил Лукашенко.
По итогу матча российский президент забил семь шайб, его белорусский коллега — две.
По итогу матча российский президент забил семь шайб, его белорусский коллега — две.
Вместе с Путиным и Лукашенко играли легендарные хоккеисты, один из них — Вячеслав Фетисов.
Вместе с Путиным и Лукашенко играли легендарные хоккеисты, один из них — Вячеслав Фетисов.
Владимир Путин во время товарищеского хоккейного матча в Стрельне.
Владимир Путин во время товарищеского хоккейного матча в Стрельне.
На лед также вышел сын белорусского лидера Николай, он поразил ворота соперника четырежды.
На лед также вышел сын белорусского лидера Николай, он поразил ворота соперника четырежды.