https://ria.ru/20211230/putin-1766134313.html

По-товарищески: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей

По-товарищески: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей - РИА Новости, 30.12.2021

По-товарищески: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в Санкт-Петербурге вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей. Звездный матч — в РИА Новости, 30.12.2021

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2021-12-30T11:54

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фото

лед

владимир путин

александр лукашенко

стрельна

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в Санкт-Петербурге вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей. Звездный матч — в фотоленте Ria.ru.

стрельна

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2021

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