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По-товарищески: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей
По-товарищески: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей - РИА Новости, 30.12.2021
По-товарищески: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в Санкт-Петербурге вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей. Звездный матч — в РИА Новости, 30.12.2021
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лед
владимир путин
александр лукашенко
стрельна
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в Санкт-Петербурге вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей. Звездный матч — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, лед, владимир путин, александр лукашенко, стрельна
11:54 30.12.2021 (обновлено: 12:37 30.12.2021)
 

По-товарищески: Путин и Лукашенко сыграли в хоккей

Читать ria.ru в
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров в Санкт-Петербурге вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей. Звездный матч — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Путин традиционно играл в свитере под номером 11.

Президент РФ Владимир Путин во время товарищеского хоккейного матча в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы Манеж в Стрельне
1 из 8

Путин традиционно играл в свитере под номером 11.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Лукашенко вышел на лед под номером один.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев и сын президента Белоруссии Николай Лукашенко в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы Манеж в Стрельне
2 из 8

Лукашенко вышел на лед под номером один.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Лидеры России и Белоруссии сражались в одной команде и одолели соперников со счетом 18:7.

Президент РФ Владимир Путин во время товарищеского хоккейного матча в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы Манеж в Стрельне
3 из 8

Лидеры России и Белоруссии сражались в одной команде и одолели соперников со счетом 18:7.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Счет на третьей минуте первого периода открыл Путин, вторую шайбу забил Лукашенко.

Президент РФ Владимир Путин во время товарищеского хоккейного матча в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы Манеж в Стрельне
4 из 8

Счет на третьей минуте первого периода открыл Путин, вторую шайбу забил Лукашенко.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

По итогу матча российский президент забил семь шайб, его белорусский коллега — две.

Президент РФ Владимир Путин во время товарищеского хоккейного матча в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы Манеж в Стрельне
5 из 8

По итогу матча российский президент забил семь шайб, его белорусский коллега — две.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Вместе с Путиным и Лукашенко играли легендарные хоккеисты, один из них — Вячеслав Фетисов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов перед началом товарищеского хоккейного матча в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы Манеж в Стрельне
6 из 8

Вместе с Путиным и Лукашенко играли легендарные хоккеисты, один из них — Вячеслав Фетисов.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин во время товарищеского хоккейного матча в Стрельне.

Президент РФ Владимир Путин во время товарищеского хоккейного матча в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы Манеж в Стрельне
7 из 8

Владимир Путин во время товарищеского хоккейного матча в Стрельне.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

На лед также вышел сын белорусского лидера Николай, он поразил ворота соперника четырежды.

Президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и сын президента Белоруссии Николай Лукашенко после товарищеского хоккейного матча в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы Манеж в Стрельне
8 из 8

На лед также вышел сын белорусского лидера Николай, он поразил ворота соперника четырежды.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ФотоледВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСтрельна
 
 
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