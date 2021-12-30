https://ria.ru/20211230/puteshestviya-1766005292.html

Эксперты рассказали, что туристы обычно покупают для зимних каникул

Эксперты рассказали, что туристы обычно покупают для зимних каникул - РИА Новости, 30.12.2021

Эксперты рассказали, что туристы обычно покупают для зимних каникул

Стало известно, какие маршруты выбирают туристы для путешествий в новогодние праздники и какие товары для этого покупают, сообщают Туту.ру и AliExpress Россия. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T10:20

2021-12-30T10:20

2021-12-30T10:20

туризм

калининград

санкт-петербург

анапа

сочи

краснодар

москва

новый год

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Стало известно, какие маршруты выбирают туристы для путешествий в новогодние праздники и какие товары для этого покупают, сообщают Туту.ру и AliExpress Россия.Специалисты туристического онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на период с 28 декабря 2021 года по 9 января 2022 года и выяснили, что больше всего перелетов запланировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар. В десятку самых востребованных направлений вошли также Анапа, Калининград, Екатеринбург, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. Пик вылетов — 29 и 30 декабря. В эти дни отправится в поездку каждый пятый покупатель.Чаще всего путешествующие в новогодние каникулы приобретают туристическое и лыжное снаряжение, отмечают в AliExpress Россия. Так, спрос на товары для зимних видов спорта в ноябре и декабре вырос в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Особой популярностью пользуются перчатки для трекинга, противотуманные лыжные очки и горнолыжные шлемы. На такие товары россияне готовы потратить от 600 до 3,5 тысячи рублей.Также пользователи часто покупают теплую одежду. Спрос на свитеры и джемперы вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На них клиенты готовы потратить до 3,5 тысячи рублей. Кроме того, россияне почти в полтора раза чаще стали покупать зимние перчатки с ветрозащитой. Их цена — от 300 до 700 рублей. Перед праздниками в 1,7 раза чаще, чем год назад, путешественники стали приобретать морозоустойчивые экшн-камеры.

https://ria.ru/20211229/rozhdestvo-1765794369.html

https://ria.ru/20211229/puteshestviya-1765401213.html

калининград

санкт-петербург

анапа

сочи

краснодар

москва

россия

симферополь

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