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Украина решила создать вакцину от коронавируса, но все закончилось как всегда
На Украине провалили разработку вакцины от коронавируса - РИА Новости, 30.12.2021
Украина решила создать вакцину от коронавируса, но все закончилось как всегда
Львовские ученые приостановили разработку вакцины против коронавируса из-за отсутствия интереса со стороны властей. С таким заявлением в интервью порталу... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T02:42
2021-12-30T02:42
2021-12-30T02:48
в мире
украина
польша
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Львовские ученые приостановили разработку вакцины против коронавируса из-за отсутствия интереса со стороны властей. С таким заявлением в интервью порталу "Общественный" выступил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный.Сибирный признал, что также возникла финансовая проблема: один из этапов исследования необходимо было провести в Польше, поскольку украинские лаборатории не обладают необходимыми ресурсами."Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", - отметил ученый.В октябре 2020 года пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки препарата против коронавируса. Тогда выражалась надежда, что Киев может получить свою вакцину от SARS-CoV-2 через 9-12 месяцев.
https://ria.ru/20211230/vaktsina-1766096587.html
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в мире, украина, польша, владимир зеленский
02:42 30.12.2021 (обновлено: 02:48 30.12.2021)
На Украине провалили разработку вакцины от коронавируса
Украинские ученые прекратили разработку вакцины от коронавируса