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Украина решила создать вакцину от коронавируса, но все закончилось как всегда
На Украине провалили разработку вакцины от коронавируса - РИА Новости, 30.12.2021
Украина решила создать вакцину от коронавируса, но все закончилось как всегда
Львовские ученые приостановили разработку вакцины против коронавируса из-за отсутствия интереса со стороны властей. С таким заявлением в интервью порталу... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T02:42
2021-12-30T02:48
в мире
украина
польша
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Львовские ученые приостановили разработку вакцины против коронавируса из-за отсутствия интереса со стороны властей. С таким заявлением в интервью порталу "Общественный" выступил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный.Сибирный признал, что также возникла финансовая проблема: один из этапов исследования необходимо было провести в Польше, поскольку украинские лаборатории не обладают необходимыми ресурсами."Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", - отметил ученый.В октябре 2020 года пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки препарата против коронавируса. Тогда выражалась надежда, что Киев может получить свою вакцину от SARS-CoV-2 через 9-12 месяцев.
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в мире, украина, польша, владимир зеленский
02:42 30.12.2021 (обновлено: 02:48 30.12.2021)
 
На Украине провалили разработку вакцины от коронавируса

Украинские ученые прекратили разработку вакцины от коронавируса

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Нет смертельной вакцинации!" у здания Администрации президента Украины в Киеве
Участники акции Нет смертельной вакцинации! у здания Администрации президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Львовские ученые приостановили разработку вакцины против коронавируса из-за отсутствия интереса со стороны властей. С таким заявлением в интервью порталу "Общественный" выступил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный.
"Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", - сказал он.
Сибирный признал, что также возникла финансовая проблема: один из этапов исследования необходимо было провести в Польше, поскольку украинские лаборатории не обладают необходимыми ресурсами.
"Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", - отметил ученый.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
01:04
Зеленский поручил выяснить, прививали ли украинцев просроченными вакцинами
В октябре 2020 года пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Владимиру Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования украинской разработки препарата против коронавируса. Тогда выражалась надежда, что Киев может получить свою вакцину от SARS-CoV-2 через 9-12 месяцев.
 
В миреУкраинаПольшаВладимир Зеленский
 
 
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