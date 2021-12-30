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Глава СК призвал обжаловать приговор о насилии над детьми в Петербурге
Глава СК призвал обжаловать приговор о насилии над детьми в Петербурге - РИА Новости, 30.12.2021
Глава СК призвал обжаловать приговор о насилии над детьми в Петербурге
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин намерен лично обратиться к генпрокурору Игорю Краснову по поводу необходимости обжалования... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T19:49
2021-12-30T19:49
2021-12-30T19:55
происшествия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин намерен лично обратиться к генпрокурору Игорю Краснову по поводу необходимости обжалования оправдательного приговора о насилии над детьми в Петербурге, сообщается на сайте ведомства.Кировский районный суд Петербурга 29 декабря оправдал бывшего директора школы №565 Станислава Виноградова, бывшего замдиректора детдома Михаила Елина, а также бывших воспитанников и учеников школы Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Андрея Соловьева в связи с отсутствием события преступления.По данным СК, дело в отношении фигурантов было завершено в декабре 2018 года. Им инкриминировалось 23 факта насильственных действий в отношении воспитанников детского дома - центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 8" с 2002 по 2017 годы."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин намерен лично обратиться к Генеральному прокурору России, отметив необходимость скорейшего обжалования оправдательного приговора, а также обозначив принципиальную позицию СК России по уголовному делу", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:49 30.12.2021 (обновлено: 19:55 30.12.2021)
Глава СК призвал обжаловать приговор о насилии над детьми в Петербурге
Глава СК обратится к Краснову для обжалования приговора о насилии над детьми в Петербурге