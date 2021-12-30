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Песков объяснил премию пензенскому вице-губернатору за отказ от взятки
Песков объяснил премию пензенскому вице-губернатору за отказ от взятки - РИА Новости, 30.12.2021
Песков объяснил премию пензенскому вице-губернатору за отказ от взятки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с премией пензенскому вице-губернатору Сергею Федотову за отказ от взятки, отметил, что не... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:02
2021-12-30T14:02
2021-12-30T14:02
общество
взятка
пензенская область
дмитрий песков
русфонд
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с премией пензенскому вице-губернатору Сергею Федотову за отказ от взятки, отметил, что не знаком конкретно с этой ситуацией, но премии есть у госслужащих "испокон веков", и нет разницы, с какой формулировкой их выдают.Во вторник в пресс-службе правительства Пензенской области РИА Новости сообщили, что Федотов после отказа от взятки в 3 миллиона рублей получил премию более 47 тысяч рублей, которые перевел на благотворительность в "Русфонд".Журналисты поинтересовались у Пескова, как в Кремле оценивают такие "меры стимулирования работы госслужащих"."Я, честно говоря, не знаком с этой информацией, поэтому ничего не могу сказать", - ответил Песков."Премии есть у госслужащих, это было испокон веков. Какая разница с какой формулировкой? Премия она и есть премия", - добавил он в ответ на уточняющий вопрос, как Кремль смотрит на такую формулировку при предоставлении премий как "поощрение госслужащих за добросовестное исполнение обязанностей".
https://ria.ru/20211219/vzyatka-1764428482.html
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общество, взятка, пензенская область, дмитрий песков, русфонд, россия
Песков объяснил премию пензенскому вице-губернатору за отказ от взятки
Песков объяснил выдачу премии пензенскому вице-губернатору Федотову за отказ от взятки