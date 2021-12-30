https://ria.ru/20211230/premiya-1766174975.html

Песков объяснил премию пензенскому вице-губернатору за отказ от взятки

Песков объяснил премию пензенскому вице-губернатору за отказ от взятки - РИА Новости, 30.12.2021

Песков объяснил премию пензенскому вице-губернатору за отказ от взятки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с премией пензенскому вице-губернатору Сергею Федотову за отказ от взятки, отметил, что не... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:02

2021-12-30T14:02

2021-12-30T14:02

общество

взятка

пензенская область

дмитрий песков

русфонд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:106:3267:1944_1920x0_80_0_0_7e6cd2c72f40cd045cd1a7e57fb625da.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с премией пензенскому вице-губернатору Сергею Федотову за отказ от взятки, отметил, что не знаком конкретно с этой ситуацией, но премии есть у госслужащих "испокон веков", и нет разницы, с какой формулировкой их выдают.Во вторник в пресс-службе правительства Пензенской области РИА Новости сообщили, что Федотов после отказа от взятки в 3 миллиона рублей получил премию более 47 тысяч рублей, которые перевел на благотворительность в "Русфонд".Журналисты поинтересовались у Пескова, как в Кремле оценивают такие "меры стимулирования работы госслужащих"."Я, честно говоря, не знаком с этой информацией, поэтому ничего не могу сказать", - ответил Песков."Премии есть у госслужащих, это было испокон веков. Какая разница с какой формулировкой? Премия она и есть премия", - добавил он в ответ на уточняющий вопрос, как Кремль смотрит на такую формулировку при предоставлении премий как "поощрение госслужащих за добросовестное исполнение обязанностей".

https://ria.ru/20211219/vzyatka-1764428482.html

https://ria.ru/20211230/tomsk-1766121931.html

пензенская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, взятка, пензенская область, дмитрий песков, русфонд, россия