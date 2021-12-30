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Религия
https://ria.ru/20211230/prazdnik-1766040814.html
Священник опроверг мнение о том, что христианам не нужно отмечать Новый год
Священник опроверг мнение о том, что христианам не нужно отмечать Новый год - РИА Новости, 30.12.2021
Священник опроверг мнение о том, что христианам не нужно отмечать Новый год
Православные верующие могут отмечать Новый год, это повод поблагодарить Бога за то время, что он дал, а также вспомнить ушедших, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:00
2021-12-30T11:00
религия
русская православная церковь
новый год
нахабино
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МОСКВА, 30 декабря – РИА Новости. Православные верующие могут отмечать Новый год, это повод поблагодарить Бога за то время, что он дал, а также вспомнить ушедших, рассказал РИА Новости популярный блогер, а также настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский."Некоторые говорят, что, дескать, Новый год христианам отмечать нельзя – это совсем не правильно. Новый год – замечательный праздник, он имеет и духовную составляющую, мы верим, что Господь сотворил время. В этот день мы благодарим Бога за то время, которое он нам дал, анализируем прошлое, вспоминаем ушедших, особенно это актуально во времена коронавируса", - сказал Островский.По его словам, Новый год – это семейный праздник, "прекрасная возможность просто посидеть за столом для современного мира, когда все живут онлайн"."Верующему стоит провести Новый год по совести. Как совесть подсказывает, так пусть это и делает. У всех разная жизнь, ситуация: кто-то отмечает в семье, кто-то в гости, кто-то в храм на ночное новогоднее богослужение – каждый по мере сил и возможностей сам определяет, как ему праздновать. И пусть других не осуждает, и сам не превозносится", - подчеркнул священник.Также он верующим должны сами определить, какой пост идет им на пользу и следовать ему, и не стоит устраивать "флешмоб благочестия" в гостях у не постящихся, отказываясь от угощений. Вместе с тем, священник предостерег от пьянства, которое "неприемлемо для христианина в любое время года.
https://ria.ru/20200113/1563371873.html
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русская православная церковь, новый год, нахабино
11:00 30.12.2021
 

Священник опроверг мнение о том, что христианам не нужно отмечать Новый год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПраздничное украшение Москвы к Новому году
Праздничное украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 декабря – РИА Новости. Православные верующие могут отмечать Новый год, это повод поблагодарить Бога за то время, что он дал, а также вспомнить ушедших, рассказал РИА Новости популярный блогер, а также настоятель храма Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский.
"Некоторые говорят, что, дескать, Новый год христианам отмечать нельзя – это совсем не правильно. Новый год – замечательный праздник, он имеет и духовную составляющую, мы верим, что Господь сотворил время. В этот день мы благодарим Бога за то время, которое он нам дал, анализируем прошлое, вспоминаем ушедших, особенно это актуально во времена коронавируса", - сказал Островский.
С Новым годом! Москва, 1939 год. - РИА Новости, 1920, 13.01.2020
13 января 2020, 16:47Религия
В РПЦ рассказали, как отметить старый Новый год
По его словам, Новый год – это семейный праздник, "прекрасная возможность просто посидеть за столом для современного мира, когда все живут онлайн".
"Верующему стоит провести Новый год по совести. Как совесть подсказывает, так пусть это и делает. У всех разная жизнь, ситуация: кто-то отмечает в семье, кто-то в гости, кто-то в храм на ночное новогоднее богослужение – каждый по мере сил и возможностей сам определяет, как ему праздновать. И пусть других не осуждает, и сам не превозносится", - подчеркнул священник.
Также он верующим должны сами определить, какой пост идет им на пользу и следовать ему, и не стоит устраивать "флешмоб благочестия" в гостях у не постящихся, отказываясь от угощений. Вместе с тем, священник предостерег от пьянства, которое "неприемлемо для христианина в любое время года.
Верующая на Божественной литургии в Главном Храме Вооруженных Сил РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 12:34Религия
Священник объяснил, зачем православным еще один Новый год
 
РелигияРусская православная церковьНовый годНахабино
 
 
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