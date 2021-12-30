20:40 30.12.2021 (обновлено: 20:49 30.12.2021)
Путин разрешил использовать водительские права для подтверждения личности
Путин подписал закон об использовании водительских прав для упрощенной идентификации
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона, и позволяющий проводить ее с использованием водительских прав.
Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ позволяет любой организации, осуществляющей операции с деньгами или иным имуществом, поручить банку провести идентификацию своих клиентов, в том числе упрощенную. Ранее такое право было только у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Теперь же им смогут воспользоваться и другие организации, в том числе операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании, ломбарды.
Всем организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, также предоставляется право с согласия клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений о них, а также для их обновления.
А для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон разрешает использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным. Ранее для упрощенной идентификации необходимо было предоставить паспортные данные, а также данные одного из дополнительных документов, например, ИНН или СНИЛС. Водительские права - отличная альтернатива СНИЛС и ИНН, которые не всегда под рукой, пояснял ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Помимо этого, с 15 тысяч до 40 тысяч рублей был повышен размер страховых премий, уплачиваемых физлицами страховщикам по договорам ОСАГО и каско без проведения обязательной идентификации клиентов.
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