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На улицах Праги больше не будет конных экипажей для туристов

На улицах Праги больше не будет конных экипажей для туристов - РИА Новости, 30.12.2021

На улицах Праги больше не будет конных экипажей для туристов

С 1 января 2023 года с улиц Праги исчезнут туристические конные повозки, пишет "Европульс". РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T03:30

2021-12-30T03:30

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. С 1 января 2023 года с улиц Праги исчезнут туристические конные повозки, пишет "Европульс".За запрет экипажей выступили зоозащитники. По их мнению, жизнь и перевозки отдыхающих в городе негативно сказываются на здоровье лошадей: выхлопные газы вызывают респираторные заболевания у животных.Власти Праги инициативу поддержали, однако отметили, что отказываться от экипажей нужно постепенно, чтобы владельцы лошадей успели переквалифицироваться.Отмена конных повозок — часть городского плана по изменению туристического облика. В 2018 году в чешской столице уже ограничили поездки на "пивных велосипедах", которые мешали движению транспорта и местным жителям (экскурсанты слишком громко шумели).

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