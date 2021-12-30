Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211230/pozhertvovaniya-1766223810.html
Путин подписал закон о штрафах за незаконные ящики для пожертвований
Путин подписал закон о штрафах за незаконные ящики для пожертвований - РИА Новости, 30.12.2021
Путин подписал закон о штрафах за незаконные ящики для пожертвований
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за хищение, совершенное при помощи ящиков для пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T18:21
2021-12-30T18:23
владимир путин
общество
благотворительность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745464112_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_c52a45c4692de2be1ad61e12b1831e00.jpg
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за хищение, совершенное при помощи ящиков для пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на благотворительную деятельность.Соответствующие измерения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ответственность вводится за мелкое хищение (не более 2,5 тысяч рублей), совершенное с использованием ящика для сбора благотворительных пожертвований лицом, которое не имеет права на осуществление данной деятельности, путем мошенничества, или же за установку ящика таким лицом.Штраф для граждан составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей с конфискацией ящика. Также может быть назначен арест на срок от 10 до 15 суток, обязательные работы на срок до 120 часов.Для юридических лиц вводятся штрафы в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией ящика.Закон также вводит административную ответственность за несоблюдение некоммерческой организацией, учредительным документом которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, требований к ящикам для сбора пожертвований, порядка их установки, использования, правил извлечения собранных средств. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201030/blagotvoritelnost-1582108983.html
https://ria.ru/20201029/krazha-1582058727.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745464112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba3ed41f997ed5eb8131ad8c09d150cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, благотворительность, россия
18:21 30.12.2021 (обновлено: 18:23 30.12.2021)
 
Путин подписал закон о штрафах за незаконные ящики для пожертвований

Президент Путин подписал закон о штрафах за установку незаконных ящиков для пожертвований

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за хищение, совершенное при помощи ящиков для пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на благотворительную деятельность.
Соответствующие измерения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ответственность вводится за мелкое хищение (не более 2,5 тысяч рублей), совершенное с использованием ящика для сбора благотворительных пожертвований лицом, которое не имеет права на осуществление данной деятельности, путем мошенничества, или же за установку ящика таким лицом.
Ящик для пожертвований - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 08:00
"Ни копейки не дам": кто подрывает доверие к благотворительным фондам
Штраф для граждан составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей с конфискацией ящика. Также может быть назначен арест на срок от 10 до 15 суток, обязательные работы на срок до 120 часов.
Для юридических лиц вводятся штрафы в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией ящика.
Закон также вводит административную ответственность за несоблюдение некоммерческой организацией, учредительным документом которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, требований к ящикам для сбора пожертвований, порядка их установки, использования, правил извлечения собранных средств. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 30 тысяч рублей.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября 2020, 12:06
В Ленобласти взломщик украл пожертвования из храма и купил на них телефон
 
Владимир ПутинОбществоБлаготворительностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:54Ушаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
01:51Ушаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать
01:47Ушаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношений
01:42Байден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будет
01:40Ушаков рассказал о переговорах Путина и Байдена
01:22Джабаров прокомментировал разговор Путина и Байдена
01:19Назван легкий способ определить рак
01:17Какие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменить
01:10Антонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"
00:54Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за Украины
00:46Переговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил Песков
00:35Путин и Байден провели телефонный разговор
00:24Московское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь
00:21Рубль укрепился за год к евро на восемь процентов
00:17Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
00:15Путин рассказал, как встретит Новый год
00:07Шойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в мире
23:53Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом
23:50Самарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСе
23:42Американцев призвали воздержаться от морских круизов
Лента новостейМолния
Ушаков: Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против РоссииУшаков: Байден подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинатьУшаков: переговоры Путина и Байдена могут привести к нормализации отношенийБайден: ударных наступательных вооружений США на Украине не будетУшаков рассказал о переговорах Путина и БайденаДжабаров прокомментировал разговор Путина и БайденаНазван легкий способ определить ракКакие продукты новогоднего стола самые вредные и чем их можно заменитьАнтонов: Россия ответит на военные угрозы Запада созданием "уязвимостей"Пушков выступил с предупреждением для Польши из-за УкраиныПереговоры Путина и Байдена завершились, подтвердил ПесковПутин и Байден провели телефонный разговорМосковское метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночьРубль укрепился за год к евро на восемь процентовКосмонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годомПутин рассказал, как встретит Новый годШойгу назвал российские ВС одними из самых современных и эффективных в миреПутин и Байден начали переговоры, заявил Белый домСамарские власти смягчили COVID-ограничения для бракосочетания в ЗАГСеАмериканцев призвали воздержаться от морских круизов