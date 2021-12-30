https://ria.ru/20211230/pozhertvovaniya-1766223810.html

Путин подписал закон о штрафах за незаконные ящики для пожертвований

Путин подписал закон о штрафах за незаконные ящики для пожертвований - РИА Новости, 30.12.2021

Путин подписал закон о штрафах за незаконные ящики для пожертвований

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за хищение, совершенное при помощи ящиков для пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T18:21

2021-12-30T18:21

2021-12-30T18:23

владимир путин

общество

благотворительность

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за хищение, совершенное при помощи ящиков для пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на благотворительную деятельность.Соответствующие измерения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ответственность вводится за мелкое хищение (не более 2,5 тысяч рублей), совершенное с использованием ящика для сбора благотворительных пожертвований лицом, которое не имеет права на осуществление данной деятельности, путем мошенничества, или же за установку ящика таким лицом.Штраф для граждан составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей с конфискацией ящика. Также может быть назначен арест на срок от 10 до 15 суток, обязательные работы на срок до 120 часов.Для юридических лиц вводятся штрафы в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией ящика.Закон также вводит административную ответственность за несоблюдение некоммерческой организацией, учредительным документом которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, требований к ящикам для сбора пожертвований, порядка их установки, использования, правил извлечения собранных средств. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201030/blagotvoritelnost-1582108983.html

https://ria.ru/20201029/krazha-1582058727.html

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владимир путин, общество, благотворительность, россия