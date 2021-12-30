18:21 30.12.2021 (обновлено: 18:23 30.12.2021)
Путин подписал закон о штрафах за незаконные ящики для пожертвований
Президент Путин подписал закон о штрафах за установку незаконных ящиков для пожертвований
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за хищение, совершенное при помощи ящиков для пожертвований, установленных лицами, не имеющими права на благотворительную деятельность.
Соответствующие измерения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Ответственность вводится за мелкое хищение (не более 2,5 тысяч рублей), совершенное с использованием ящика для сбора благотворительных пожертвований лицом, которое не имеет права на осуществление данной деятельности, путем мошенничества, или же за установку ящика таким лицом.
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Штраф для граждан составит до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее трех тысяч рублей с конфискацией ящика. Также может быть назначен арест на срок от 10 до 15 суток, обязательные работы на срок до 120 часов.
Для юридических лиц вводятся штрафы в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией ящика.
Закон также вводит административную ответственность за несоблюдение некоммерческой организацией, учредительным документом которой предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности, требований к ящикам для сбора пожертвований, порядка их установки, использования, правил извлечения собранных средств. Для должностных лиц штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 10 до 30 тысяч рублей.
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