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Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Новым годом

Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021

Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Новым годом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил на своей странице в Инстаграм жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:55

2021-12-30T16:55

2021-12-30T16:55

ленинградская область

общество

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил на своей странице в Инстаграм жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством."Независимо от возраста – ребенок ли, взрослый человек, мы все равно в канун Нового года все становимся немножко детьми. И каждый из нас мечтает о чуде. У каждого года свои вызовы, свои проблемы, свои трудности. Но у каждого года есть и свои счастливые минуты. Я считаю, что мы научились преодолевать трудности, потому что мы живем как одна большая ленинградская семья. Новый год принесет новое счастье. Я хочу пожелать, чтобы эта мечта обязательно сбылась в следующем году", - сказал Дрозденко.Глава области пожелал всем жителям здоровья, благополучия, мира в семьях и добра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр дрозденко