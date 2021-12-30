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Ленинградская область
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Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Новым годом
Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021
Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Новым годом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил на своей странице в Инстаграм жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T16:55
2021-12-30T16:55
ленинградская область
общество
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил на своей странице в Инстаграм жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством."Независимо от возраста – ребенок ли, взрослый человек, мы все равно в канун Нового года все становимся немножко детьми. И каждый из нас мечтает о чуде. У каждого года свои вызовы, свои проблемы, свои трудности. Но у каждого года есть и свои счастливые минуты. Я считаю, что мы научились преодолевать трудности, потому что мы живем как одна большая ленинградская семья. Новый год принесет новое счастье. Я хочу пожелать, чтобы эта мечта обязательно сбылась в следующем году", - сказал Дрозденко.Глава области пожелал всем жителям здоровья, благополучия, мира в семьях и добра.
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общество, александр дрозденко
16:55 30.12.2021
 

Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Новым годом

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил на своей странице в Инстаграм жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством.
"Независимо от возраста – ребенок ли, взрослый человек, мы все равно в канун Нового года все становимся немножко детьми. И каждый из нас мечтает о чуде. У каждого года свои вызовы, свои проблемы, свои трудности. Но у каждого года есть и свои счастливые минуты. Я считаю, что мы научились преодолевать трудности, потому что мы живем как одна большая ленинградская семья. Новый год принесет новое счастье. Я хочу пожелать, чтобы эта мечта обязательно сбылась в следующем году", - сказал Дрозденко.
Глава области пожелал всем жителям здоровья, благополучия, мира в семьях и добра.
 
Ленинградская областьОбществоАлександр Дрозденко
 
 
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