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Путин поздравил президента Таджикистана с Новым годом

Путин поздравил президента Таджикистана с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил президента Таджикистана с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом президента Таджикистана Эмомали Рахмона и отметил динамичное развитие отношений двух стран, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:20

2021-12-30T14:20

2021-12-30T14:20

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом президента Таджикистана Эмомали Рахмона и отметил динамичное развитие отношений двух стран, сообщили в пресс-службе Кремля."В послании президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону отмечено динамичное развитие отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Душанбе", - говорится в сообщении.Путин констатировал, что Россия и Таджикистан эффективно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур, а также выразил уверенность что страны обеспечат дальнейшее наращивание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах.

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в мире, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, шос, одкб, снг, новый год, россия