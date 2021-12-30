Не вижу шансов: немецкий политик признал невозможным заблокировать "Северный поток — 2"

15:09 30.12.2021 (обновлено: 15:33 30.12.2021)
В Германии признали блокировку "Северного потока — 2" невозможной
Депутат бундестага Нурипур признал блокировку "Северного потока — 2" невозможной
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Политические решения не приведут к остановке газопровода "Северный поток — 2", заявил эксперт по внешней политике, депутат бундестага от партии "Зеленые" Омид Нурипур в интервью Passauer Neue Presse.
"Я больше не вижу много возможностей предотвратить, даже если я все еще считаю, что проект неправильный", — сказал парламентарий.
Он также объяснил, что все принципиальные решения уже приняты, поэтому такими методами сорвать запуск трубопровода невозможно. Нарипур подчеркнул, что если "Северный поток — 2" будет соответствовать законодательству, то его введут в эксплуатацию.
Газопровод достроили в сентябре. Он проложен из России в Германию по дну Балтийского моря.
Сейчас проект проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством ФРГ. Ее приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, что необходимо по европейскому законодательству. После того как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.
Как сообщал вице-премьер Александр Новак, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года. Глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн ранее говорил, что решения не ожидается в первые шесть месяцев следующего года.