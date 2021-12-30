https://ria.ru/20211230/potok-1766190804.html

Не вижу шансов: немецкий политик признал невозможным заблокировать "Северный поток — 2"

В Германии признали блокировку "Северного потока — 2" невозможной - РИА Новости, 30.12.2021

Не вижу шансов: немецкий политик признал невозможным заблокировать "Северный поток — 2"

Политические решения не приведут к остановке газопровода "Северный поток — 2", заявил эксперт по внешней политике, депутат бундестага от партии "Зеленые" Омид... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:09

2021-12-30T15:09

2021-12-30T15:33

экономика

в мире

германия

газпром

балтийское море

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_ec5e311188de26e7bed6c9f82dd800e3.jpg

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Политические решения не приведут к остановке газопровода "Северный поток — 2", заявил эксперт по внешней политике, депутат бундестага от партии "Зеленые" Омид Нурипур в интервью Passauer Neue Presse."Я больше не вижу много возможностей предотвратить, даже если я все еще считаю, что проект неправильный", — сказал парламентарий.Он также объяснил, что все принципиальные решения уже приняты, поэтому такими методами сорвать запуск трубопровода невозможно. Нарипур подчеркнул, что если "Северный поток — 2" будет соответствовать законодательству, то его введут в эксплуатацию.Газопровод достроили в сентябре. Он проложен из России в Германию по дну Балтийского моря.Сейчас проект проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством ФРГ. Ее приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, что необходимо по европейскому законодательству. После того как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.Как сообщал вице-премьер Александр Новак, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года. Глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн ранее говорил, что решения не ожидается в первые шесть месяцев следующего года.

https://ria.ru/20211224/germaniya-1765413779.html

германия

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, германия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия