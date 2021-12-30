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Не вижу шансов: немецкий политик признал невозможным заблокировать "Северный поток — 2"
В Германии признали блокировку "Северного потока — 2" невозможной - РИА Новости, 30.12.2021
Не вижу шансов: немецкий политик признал невозможным заблокировать "Северный поток — 2"
Политические решения не приведут к остановке газопровода "Северный поток — 2", заявил эксперт по внешней политике, депутат бундестага от партии "Зеленые" Омид... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:09
2021-12-30T15:33
экономика
в мире
германия
газпром
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Политические решения не приведут к остановке газопровода "Северный поток — 2", заявил эксперт по внешней политике, депутат бундестага от партии "Зеленые" Омид Нурипур в интервью Passauer Neue Presse."Я больше не вижу много возможностей предотвратить, даже если я все еще считаю, что проект неправильный", — сказал парламентарий.Он также объяснил, что все принципиальные решения уже приняты, поэтому такими методами сорвать запуск трубопровода невозможно. Нарипур подчеркнул, что если "Северный поток — 2" будет соответствовать законодательству, то его введут в эксплуатацию.Газопровод достроили в сентябре. Он проложен из России в Германию по дну Балтийского моря.Сейчас проект проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством ФРГ. Ее приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, что необходимо по европейскому законодательству. После того как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.Как сообщал вице-премьер Александр Новак, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года. Глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн ранее говорил, что решения не ожидается в первые шесть месяцев следующего года.
https://ria.ru/20211224/germaniya-1765413779.html
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экономика, в мире, германия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия
15:09 30.12.2021 (обновлено: 15:33 30.12.2021)
 
В Германии признали блокировку "Северного потока — 2" невозможной

Депутат бундестага Нурипур признал блокировку "Северного потока — 2" невозможной

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Политические решения не приведут к остановке газопровода "Северный поток — 2", заявил эксперт по внешней политике, депутат бундестага от партии "Зеленые" Омид Нурипур в интервью Passauer Neue Presse.
"Я больше не вижу много возможностей предотвратить, даже если я все еще считаю, что проект неправильный", — сказал парламентарий.
Он также объяснил, что все принципиальные решения уже приняты, поэтому такими методами сорвать запуск трубопровода невозможно. Нарипур подчеркнул, что если "Северный поток — 2" будет соответствовать законодательству, то его введут в эксплуатацию.
Газопровод достроили в сентябре. Он проложен из России в Германию по дну Балтийского моря.
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Сейчас проект проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством ФРГ. Ее приостановили из-за того, что ведомство посчитало необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-"дочку" и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица, что необходимо по европейскому законодательству. После того как ее подадут и примут, регулятор возобновит процедуру, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия.
Как сообщал вице-премьер Александр Новак, сертификация должна завершиться в течение первого полугодия 2022 года. Глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн ранее говорил, что решения не ожидается в первые шесть месяцев следующего года.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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ЭкономикаВ миреГерманияГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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