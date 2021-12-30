Сертификация "Северного потока — 2" проходит по закону, заявили в Германии
Вице-канцлер Германии Хабек: сертификация "Северного потока — 2" проходит по закону
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Сертификация "Северного потока — 2" проходит в соответствии с законодательством, возможные санкции против России будут следствием политического решения, заявил в четверг министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.
"В настоящее время "Северный поток — 2" достроен и даже заполнен газом. Предстоит выдача разрешения, даже двух - Федерального сетевого агентства, которое находится под надзором моего ведомства (Минэкономики ФРГ - ред.), и европейского ведомства. И это разрешение проверяется в соответствии с законом", - заявил Хабек, добавив, что "мы - правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом и порядком".
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Stream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.
По словам Хабека, принятие возможных новых санкций против России в связи "с ситуацией в Восточной Украине и выдвижении частей российской армии там" станет "политическим решением", подчеркнув, что "политика должна концентрироваться в политическом поле".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
Хабек добавил, что приветствует переговоры с Москвой как в нормандском формате, так и в Совете Россия-НАТО, назвал "всегда полезными" и двухсторонние контакты, к примеру, между Россией и США.
"Но и Германия и Россия, Европа и Россия должны находиться в режиме диалога, это значит вести обсуждения друг с другом, в конечном счете, любые политические кризисы должны решаться дипломатическим путем", - считает вице-канцлер.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Также в МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.