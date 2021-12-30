https://ria.ru/20211230/potok-1766160673.html

Сертификация "Северного потока — 2" проходит по закону, заявили в Германии

Сертификация "Северного потока — 2" проходит по закону, заявили в Германии - РИА Новости, 30.12.2021

Сертификация "Северного потока — 2" проходит по закону, заявили в Германии

Сертификация "Северного потока — 2" проходит в соответствии с законодательством, возможные санкции против России будут следствием политического решения, заявил... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:09

2021-12-30T13:09

2021-12-30T13:09

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сша

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совет россия-нато

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Сертификация "Северного потока — 2" проходит в соответствии с законодательством, возможные санкции против России будут следствием политического решения, заявил в четверг министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек."В настоящее время "Северный поток — 2" достроен и даже заполнен газом. Предстоит выдача разрешения, даже двух - Федерального сетевого агентства, которое находится под надзором моего ведомства (Минэкономики ФРГ - ред.), и европейского ведомства. И это разрешение проверяется в соответствии с законом", - заявил Хабек, добавив, что "мы - правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом и порядком".В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Stream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.По словам Хабека, принятие возможных новых санкций против России в связи "с ситуацией в Восточной Украине и выдвижении частей российской армии там" станет "политическим решением", подчеркнув, что "политика должна концентрироваться в политическом поле".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.Хабек добавил, что приветствует переговоры с Москвой как в нормандском формате, так и в Совете Россия-НАТО, назвал "всегда полезными" и двухсторонние контакты, к примеру, между Россией и США."Но и Германия и Россия, Европа и Россия должны находиться в режиме диалога, это значит вести обсуждения друг с другом, в конечном счете, любые политические кризисы должны решаться дипломатическим путем", - считает вице-канцлер.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Также в МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211229/potok-1766058488.html

https://ria.ru/20211229/potok-1766058659.html

https://ria.ru/20211229/uslovie-1766025628.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, еврокомиссия, совет россия-нато, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия