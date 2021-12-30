https://ria.ru/20211230/potok-1766103629.html

Немцев вывела из себя необходимость платить за Украину

Немцы отказались платить "налог" с российского газа в пользу Украины - РИА Новости, 30.12.2021

Немцев вывела из себя необходимость платить за Украину

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью, посвященную сообщению о готовности газопровода "Северный поток — 2" к эксплуатации. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T05:49

2021-12-30T05:49

2021-12-30T05:49

в мире

сша

владимир путин

мид германии

газпром

алексей миллер

балтийское море

северный поток — 2

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью, посвященную сообщению о готовности газопровода "Северный поток — 2" к эксплуатации.Накануне президент России Владимир Путин объявил, что трубопровод готов к работе. Перед этим глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о завершении заполнения газом второй нитки "Северного потока — 2". По его словам, первая и вторая нитки находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации. Как отметил Путин, запуск трубопровода повлияет на цены на газ в сторону снижения не только для Европы, но и для Украины.Как говорится в статье Der Spiegel, Россия якобы "усиливает давление" на Германию. Также издание напомнило о критическом отношении к "спорному" проекту со стороны США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита российского газа. При этом глава МИД Германии Анналены Бербок из партии "зеленые", как отмечает Der Spiegel, неоднократно заявляла о большой геостратегической роли "Северного потока — 2", однако канцлер Олаф Шольц не раз подчеркивал экономическую направленность проекта.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию... Украина может привести в порядок свой бюджет и, наконец, решить проблему коррупции и перестать взимать "налог на энергию" с российского газа для немецких домохозяйств", - заявил пользователь Peter."Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут?" – задался вопросом smokiebrandy."Кто-нибудь объяснит мне, что Федеральное сетевое агентство изучает в течение шести месяцев. Газопровод был построен с разрешением. Тут у меня есть догадка", - отметил oldy."Является ли трубопровод спорным из-за того, что США его критикуют?" – указал Shingo."Олаф Шольц должен время от времени напоминать госпоже Бербок, что она является главой МИД Германии, а не США", - посоветовал Jean_Marat."Тогда Бербок должна выступить с предложением, как она хочет решить проблему (высоких цен на газ. – прим. ред.) в краткосрочной перспективе и без дальнейшего повышения цен. Повторение требований Вашингтона не приносит нам, потребителям в Европе, ничего", - добавил другой пользователь."Северный поток — 2" состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, трубопровод проложен от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод достроили в сентябре, но его запуск пришлось отложить из-за отсутствия решения со стороны немецкого регулятора о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора.В Москве неоднократно призывали не политизировать ситуацию вокруг "Северного потока — 2" и подчеркивали, что он выгоден не только России, но и ЕС.

https://ria.ru/20211229/gazoprovod-1766091555.html

https://ria.ru/20211224/germaniya-1765413779.html

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