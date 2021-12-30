От Атлантики до Африки: джетлаг со всеми удобствами
С 21 декабря Аэрофлот возобновил регулярные полеты в Гавану (Куба). Рейсы выполняются дважды в неделю: по вторникам и пятницам.
С 21 декабря Аэрофлот возобновил регулярные полеты в Гавану (Куба). Рейсы выполняются дважды в неделю: по вторникам и пятницам.
Многочасовой перелет через океан с Аэрофлотом на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A350 обещает быть интересным и максимально комфортным. К услугам пассажиров всех классов — мультимедийная система развлечений, landscape-камеры для наблюдения за полетом и доступ в интернет по сети Wi-Fi.
Многочасовой перелет через океан с Аэрофлотом на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A350 обещает быть интересным и максимально комфортным. К услугам пассажиров всех классов — мультимедийная система развлечений, landscape-камеры для наблюдения за полетом и доступ в интернет по сети Wi-Fi.
Интерес для туристов представляют уникальные архитектура и атмосфера Гаваны — крупнейшего города и столицы Кубы, его самобытный колорит. Благодаря хорошей транспортной доступности Гавана служит отправной точкой для поездок в центральную часть острова и на знаменитые кубинские пляжи.
Интерес для туристов представляют уникальные архитектура и атмосфера Гаваны — крупнейшего города и столицы Кубы, его самобытный колорит. Благодаря хорошей транспортной доступности Гавана служит отправной точкой для поездок в центральную часть острова и на знаменитые кубинские пляжи.
С 18 ноября Аэрофлот открыл регулярные полёты в Канкун (Мексика). Рейсы выполняются четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. На данный момент рейс между Россией и Мексикой — самый протяженный в маршрутной сети Аэрофлота. Благодаря мягкому морскому климату отдыхать здесь можно круглый год. Для въезда в Мексику гражданам России не нужны справки о вакцинации и результаты тестов ПЦР.
С 18 ноября Аэрофлот открыл регулярные полёты в Канкун (Мексика). Рейсы выполняются четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. На данный момент рейс между Россией и Мексикой — самый протяженный в маршрутной сети Аэрофлота. Благодаря мягкому морскому климату отдыхать здесь можно круглый год. Для въезда в Мексику гражданам России не нужны справки о вакцинации и результаты тестов ПЦР.
Новейший в парке Аэрофлота дальнемагистральный лайнер Airbus A350 оснащен удобными эргономичными креслами, современной мультимедийной системой развлечений. Менее шумные двигатели нового поколения, инновационные системы адаптивного освещения салона и увлажнения воздуха сделают многочасовой перелет максимально комфортным.
Новейший в парке Аэрофлота дальнемагистральный лайнер Airbus A350 оснащен удобными эргономичными креслами, современной мультимедийной системой развлечений. Менее шумные двигатели нового поколения, инновационные системы адаптивного освещения салона и увлажнения воздуха сделают многочасовой перелет максимально комфортным.
С октября открыты регулярные полеты в Пунта-Кану — самый популярный курорт Доминиканской Республики. Частота рейсов Москва — Пунта-Кана — Москва составит три раза в неделю. Полеты выполняются на самом современном широкофюзеляжном самолете в парке Аэрофлота — Airbus A350. Для граждан РФ действует безвизовый режим и не требуется предоставление отрицательного теста на COVID-19.
С октября открыты регулярные полеты в Пунта-Кану — самый популярный курорт Доминиканской Республики. Частота рейсов Москва — Пунта-Кана — Москва составит три раза в неделю. Полеты выполняются на самом современном широкофюзеляжном самолете в парке Аэрофлота — Airbus A350. Для граждан РФ действует безвизовый режим и не требуется предоставление отрицательного теста на COVID-19.
В бизнес-классе Airbus A350 установлены кресла, раскладывающиеся в двухметровую кровать. Подобный уровень комфорта большинство перевозчиков предлагают только в первом классе обслуживания. Кресла расположены в индивидуальных кабинах — сьютах, позволяющих в полной мере ощутить преимущества личного пространства.
В бизнес-классе Airbus A350 установлены кресла, раскладывающиеся в двухметровую кровать. Подобный уровень комфорта большинство перевозчиков предлагают только в первом классе обслуживания. Кресла расположены в индивидуальных кабинах — сьютах, позволяющих в полной мере ощутить преимущества личного пространства.
Перелет в эконом-классе также очень комфортен. Например, каждое кресло оснащено индивидуальным видео-монитором с возможностью просмотра фильмов.
Перелет в эконом-классе также очень комфортен. Например, каждое кресло оснащено индивидуальным видео-монитором с возможностью просмотра фильмов.
По желанию пассажира эконом-класса ему может быть предоставлено место Space+ с увеличенным пространством для ног (услуга платная).
По желанию пассажира эконом-класса ему может быть предоставлено место Space+ с увеличенным пространством для ног (услуга платная).
С апреля 2021 года Аэрофлот начал выполнять регулярные полеты на Сейшельские острова. В настоящее время рейсы по маршруту Москва — Маэ — Москва выполняются четыре раза в неделю на комфортабельных лайнерах. Для путешествия требуется отрицательный тест на COVID-19 на арабском, английском или французском языках, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета из первой точки маршрута.
С апреля 2021 года Аэрофлот начал выполнять регулярные полеты на Сейшельские острова. В настоящее время рейсы по маршруту Москва — Маэ — Москва выполняются четыре раза в неделю на комфортабельных лайнерах. Для путешествия требуется отрицательный тест на COVID-19 на арабском, английском или французском языках, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета из первой точки маршрута.