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От Атлантики до Африки: джетлаг со всеми удобствами

От Атлантики до Африки: джетлаг со всеми удобствами - РИА Новости, 30.12.2021

От Атлантики до Африки: джетлаг со всеми удобствами

В ноябре 2021 года уровень восстановления международного пассажиропотока в 4,5 раза превысил показатели 2020 года — мир постепенно вновь открывается для... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:29

2021-12-30T14:29

2021-12-30T14:29

фото

канкун

гавана

сейшельские острова

доминикана

аэрофлот

самолеты

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В ноябре 2021 года уровень восстановления международного пассажиропотока в 4,5 раза превысил показатели 2020 года — мир постепенно вновь открывается для туристов. Аэрофлот возобновил полеты по наиболее востребованным туристическим направлениям — в Доминикану, Мексику, на Сейшелы и Кубу. Добраться туда удобнее всего новыми лайнерами авиакомпании, предлагающими повышенный уровень комфорта и сервиса.

канкун

гавана

сейшельские острова

доминикана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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