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От Атлантики до Африки: джетлаг со всеми удобствами
От Атлантики до Африки: джетлаг со всеми удобствами - РИА Новости, 30.12.2021
От Атлантики до Африки: джетлаг со всеми удобствами
В ноябре 2021 года уровень восстановления международного пассажиропотока в 4,5 раза превысил показатели 2020 года — мир постепенно вновь открывается для... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:29
2021-12-30T14:29
фото
канкун
гавана
сейшельские острова
доминикана
аэрофлот
самолеты
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В ноябре 2021 года уровень восстановления международного пассажиропотока в 4,5 раза превысил показатели 2020 года — мир постепенно вновь открывается для туристов. Аэрофлот возобновил полеты по наиболее востребованным туристическим направлениям — в Доминикану, Мексику, на Сейшелы и Кубу. Добраться туда удобнее всего новыми лайнерами авиакомпании, предлагающими повышенный уровень комфорта и сервиса.
канкун
гавана
сейшельские острова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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фото, фото, канкун, гавана, сейшельские острова, доминикана, аэрофлот, самолеты, перелеты, airbus
14:29 30.12.2021
 

От Атлантики до Африки: джетлаг со всеми удобствами

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В ноябре 2021 года уровень восстановления международного пассажиропотока в 4,5 раза превысил показатели 2020 года — мир постепенно вновь открывается для туристов. Аэрофлот возобновил полеты по наиболее востребованным туристическим направлениям — в Доминикану, Мексику, на Сейшелы и Кубу. Добраться туда удобнее всего новыми лайнерами авиакомпании, предлагающими повышенный уровень комфорта и сервиса.
© ПАО "Аэрофлот"

С 21 декабря Аэрофлот возобновил регулярные полеты в Гавану (Куба). Рейсы выполняются дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

Сейшелы
1 из 10

С 21 декабря Аэрофлот возобновил регулярные полеты в Гавану (Куба). Рейсы выполняются дважды в неделю: по вторникам и пятницам.

© ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Многочасовой перелет через океан с Аэрофлотом на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A350 обещает быть интересным и максимально комфортным. К услугам пассажиров всех классов — мультимедийная система развлечений, landscape-камеры для наблюдения за полетом и доступ в интернет по сети Wi-Fi.

Бизнес-класс на борту Airbus A350
2 из 10

Многочасовой перелет через океан с Аэрофлотом на широкофюзеляжных воздушных судах Airbus A350 обещает быть интересным и максимально комфортным. К услугам пассажиров всех классов — мультимедийная система развлечений, landscape-камеры для наблюдения за полетом и доступ в интернет по сети Wi-Fi.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

Интерес для туристов представляют уникальные архитектура и атмосфера Гаваны — крупнейшего города и столицы Кубы, его самобытный колорит. Благодаря хорошей транспортной доступности Гавана служит отправной точкой для поездок в центральную часть острова и на знаменитые кубинские пляжи.

Гавана, Куба
3 из 10

Интерес для туристов представляют уникальные архитектура и атмосфера Гаваны — крупнейшего города и столицы Кубы, его самобытный колорит. Благодаря хорошей транспортной доступности Гавана служит отправной точкой для поездок в центральную часть острова и на знаменитые кубинские пляжи.

© ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

С 18 ноября Аэрофлот открыл регулярные полёты в Канкун (Мексика). Рейсы выполняются четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. На данный момент рейс между Россией и Мексикой — самый протяженный в маршрутной сети Аэрофлота. Благодаря мягкому морскому климату отдыхать здесь можно круглый год. Для въезда в Мексику гражданам России не нужны справки о вакцинации и результаты тестов ПЦР.

Пляж Канкуна, Мексика
4 из 10

С 18 ноября Аэрофлот открыл регулярные полёты в Канкун (Мексика). Рейсы выполняются четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. На данный момент рейс между Россией и Мексикой — самый протяженный в маршрутной сети Аэрофлота. Благодаря мягкому морскому климату отдыхать здесь можно круглый год. Для въезда в Мексику гражданам России не нужны справки о вакцинации и результаты тестов ПЦР.

© ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Новейший в парке Аэрофлота дальнемагистральный лайнер Airbus A350 оснащен удобными эргономичными креслами, современной мультимедийной системой развлечений. Менее шумные двигатели нового поколения, инновационные системы адаптивного освещения салона и увлажнения воздуха сделают многочасовой перелет максимально комфортным.

Бизнес-класс на борту Airbus A350
5 из 10

Новейший в парке Аэрофлота дальнемагистральный лайнер Airbus A350 оснащен удобными эргономичными креслами, современной мультимедийной системой развлечений. Менее шумные двигатели нового поколения, инновационные системы адаптивного освещения салона и увлажнения воздуха сделают многочасовой перелет максимально комфортным.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

С октября открыты регулярные полеты в Пунта-Кану — самый популярный курорт Доминиканской Республики. Частота рейсов Москва — Пунта-Кана — Москва составит три раза в неделю. Полеты выполняются на самом современном широкофюзеляжном самолете в парке Аэрофлота — Airbus A350. Для граждан РФ действует безвизовый режим и не требуется предоставление отрицательного теста на COVID-19.

Пунта-Кана
6 из 10

С октября открыты регулярные полеты в Пунта-Кану — самый популярный курорт Доминиканской Республики. Частота рейсов Москва — Пунта-Кана — Москва составит три раза в неделю. Полеты выполняются на самом современном широкофюзеляжном самолете в парке Аэрофлота — Airbus A350. Для граждан РФ действует безвизовый режим и не требуется предоставление отрицательного теста на COVID-19.

© ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

В бизнес-классе Airbus A350 установлены кресла, раскладывающиеся в двухметровую кровать. Подобный уровень комфорта большинство перевозчиков предлагают только в первом классе обслуживания. Кресла расположены в индивидуальных кабинах — сьютах, позволяющих в полной мере ощутить преимущества личного пространства.

Бизнес-класс на борту Airbus A350
7 из 10

В бизнес-классе Airbus A350 установлены кресла, раскладывающиеся в двухметровую кровать. Подобный уровень комфорта большинство перевозчиков предлагают только в первом классе обслуживания. Кресла расположены в индивидуальных кабинах — сьютах, позволяющих в полной мере ощутить преимущества личного пространства.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

Перелет в эконом-классе также очень комфортен. Например, каждое кресло оснащено индивидуальным видео-монитором с возможностью просмотра фильмов.

Эконом-класс на борту Airbus A350
8 из 10

Перелет в эконом-классе также очень комфортен. Например, каждое кресло оснащено индивидуальным видео-монитором с возможностью просмотра фильмов.

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"

По желанию пассажира эконом-класса ему может быть предоставлено место Space+ с увеличенным пространством для ног (услуга платная).

Эконом-класс на борту Airbus A350
9 из 10

По желанию пассажира эконом-класса ему может быть предоставлено место Space+ с увеличенным пространством для ног (услуга платная).

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
© ПАО "Аэрофлот"

С апреля 2021 года Аэрофлот начал выполнять регулярные полеты на Сейшельские острова. В настоящее время рейсы по маршруту Москва — Маэ — Москва выполняются четыре раза в неделю на комфортабельных лайнерах. Для путешествия требуется отрицательный тест на COVID-19 на арабском, английском или французском языках, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета из первой точки маршрута.

Сейшелы
10 из 10

С апреля 2021 года Аэрофлот начал выполнять регулярные полеты на Сейшельские острова. В настоящее время рейсы по маршруту Москва — Маэ — Москва выполняются четыре раза в неделю на комфортабельных лайнерах. Для путешествия требуется отрицательный тест на COVID-19 на арабском, английском или французском языках, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета из первой точки маршрута.

© ПАО "Аэрофлот"
 
ФотоКанкунГаванаСейшельские островаДоминиканаАэрофлотсамолетыПерелетыAirbus
 
 
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