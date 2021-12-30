https://ria.ru/20211230/poezdki-1766120880.html

Инфекционист рекомендовал не планировать поездки за рубеж на праздники

Инфекционист рекомендовал не планировать поездки за рубеж на праздники - РИА Новости, 30.12.2021

Инфекционист рекомендовал не планировать поездки за рубеж на праздники

Из-за распространения штамма "омикрон" россиянам желательно не планировать зарубежные поездки на праздники, заявил главный внештатный специалист по инфекционным РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T10:10

2021-12-30T10:10

2021-12-30T10:28

распространение коронавируса

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владимир чуланов

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Из-за распространения штамма "омикрон" россиянам желательно не планировать зарубежные поездки на праздники, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов."В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма "омикрон" желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия", - сказал Чуланов журналистам.Он отметил, что наиболее эффективный способ защиты от COVID-19 в настоящее время - это вакцинация. Во многих исследованиях было показано, что вакцина не только защищает от развития тяжелого течения инфекции у привитого человека, но и снижает риск возникновения заболевания у непривитого по каким-либо причинам человека, пояснил Чуланов."Сейчас стала доступной для применения у детей старше 12 лет вакцина Гам-Ковид-Вак-М, которая доказала свою эффективность и безопасность для детей этого возраста в ходе проведения клинических исследований. В первую очередь вакцина необходима детям с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой", - отметил Чуланов.

https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761520589.html

https://ria.ru/20211229/pandemiya-1765905545.html

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