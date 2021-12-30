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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/poezdki-1766120880.html
Инфекционист рекомендовал не планировать поездки за рубеж на праздники
Инфекционист рекомендовал не планировать поездки за рубеж на праздники - РИА Новости, 30.12.2021
Инфекционист рекомендовал не планировать поездки за рубеж на праздники
Из-за распространения штамма "омикрон" россиянам желательно не планировать зарубежные поездки на праздники, заявил главный внештатный специалист по инфекционным РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T10:10
2021-12-30T10:28
распространение коронавируса
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общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир чуланов
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Из-за распространения штамма "омикрон" россиянам желательно не планировать зарубежные поездки на праздники, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов."В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма "омикрон" желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия", - сказал Чуланов журналистам.Он отметил, что наиболее эффективный способ защиты от COVID-19 в настоящее время - это вакцинация. Во многих исследованиях было показано, что вакцина не только защищает от развития тяжелого течения инфекции у привитого человека, но и снижает риск возникновения заболевания у непривитого по каким-либо причинам человека, пояснил Чуланов."Сейчас стала доступной для применения у детей старше 12 лет вакцина Гам-Ковид-Вак-М, которая доказала свою эффективность и безопасность для детей этого возраста в ходе проведения клинических исследований. В первую очередь вакцина необходима детям с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой", - отметил Чуланов.
https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761520589.html
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов, омикрон-штамм коронавируса
10:10 30.12.2021 (обновлено: 10:28 30.12.2021)
 
Инфекционист рекомендовал не планировать поездки за рубеж на праздники

Инфекционист Чуланов рекомендовал не ехать за рубеж на праздники из-за омикрон-штамма

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЗаграничный паспорт гражданина РФ
Заграничный паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Из-за распространения штамма "омикрон" россиянам желательно не планировать зарубежные поездки на праздники, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
"В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма "омикрон" желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия", - сказал Чуланов журналистам.
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Он отметил, что наиболее эффективный способ защиты от COVID-19 в настоящее время - это вакцинация. Во многих исследованиях было показано, что вакцина не только защищает от развития тяжелого течения инфекции у привитого человека, но и снижает риск возникновения заболевания у непривитого по каким-либо причинам человека, пояснил Чуланов.
"Сейчас стала доступной для применения у детей старше 12 лет вакцина Гам-Ковид-Вак-М, которая доказала свою эффективность и безопасность для детей этого возраста в ходе проведения клинических исследований. В первую очередь вакцина необходима детям с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой", - отметил Чуланов.
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