https://ria.ru/20211230/poezda-1766209321.html
В РЖД рассказали, сколько пассажиров встретят Новый год в поезде
В РЖД рассказали, сколько пассажиров встретят Новый год в поезде - РИА Новости, 30.12.2021
В РЖД рассказали, сколько пассажиров встретят Новый год в поезде
РЖД назначили 540 дополнительных составов на период массовых праздничных перевозок, а новогоднюю ночь в пути встретят 55 тысяч пассажиров в 450 поездах дальнего РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:19
2021-12-30T17:19
2021-12-30T17:19
туризм
республика карелия
санкт-петербург
сортавала
ярославль
кисловодск
воронеж
краснодарский край
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. РЖД назначили 540 дополнительных составов на период массовых праздничных перевозок, а новогоднюю ночь в пути встретят 55 тысяч пассажиров в 450 поездах дальнего следования, сообщает компания.Путешественников ждут традиционные поздравления от начальника поезда, сладкие угощения для детей, специальное меню в вагонах-ресторанах. В период новогодних и рождественских каникул холдинг также организовал тематические и туристические поезда, например "Мороз-экспресс", "В Карелию", "Зимняя сказка".Как уточняют в пресс-службе, на направлениях с повышенным спросом в составы включаются дополнительные вагоны. Пиковые даты отправления приходятся на 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года. "Продажи проездных документов на эти даты превышают уровень 2020/2021 годов более чем на 40 процентов, а на ряде направлений отмечен рост спроса на билеты к допандемийному периоду (Москва — Смоленск, Москва — Воронеж, Москва — Адлер, Москва — Уфа, Брянск — Москва, Тольятти — Москва, Челябинск — Москва, Киров — Москва, Ярославль — Москва)", — сообщают в РЖД.
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республика карелия, санкт-петербург, сортавала, ярославль, кисловодск, воронеж, краснодарский край, тольятти, сочи, челябинск, уфа, москва, ржд, новый год, новости - туризм, туристы, туризм, киров, куда поехать в выходные, куда поехать
В РЖД рассказали, сколько пассажиров встретят Новый год в поезде
РЖД: новогоднюю ночь в пути встретят 55 тысяч пассажиров в 450 поездах дальнего следования
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. РЖД назначили 540 дополнительных составов на период массовых праздничных перевозок, а новогоднюю ночь в пути встретят 55 тысяч пассажиров в 450 поездах дальнего следования, сообщает компания.
Путешественников ждут традиционные поздравления от начальника поезда, сладкие угощения для детей, специальное меню в вагонах-ресторанах. В период новогодних и рождественских каникул холдинг также организовал тематические и туристические поезда, например "Мороз-экспресс", "В Карелию", "Зимняя сказка".
Как уточняют в пресс-службе, на направлениях с повышенным спросом в составы включаются дополнительные вагоны.
Пиковые даты отправления приходятся на 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года. "Продажи проездных документов на эти даты превышают уровень 2020/2021 годов более чем на 40 процентов, а на ряде направлений отмечен рост спроса на билеты к допандемийному периоду (Москва — Смоленск, Москва — Воронеж, Москва — Адлер, Москва — Уфа, Брянск — Москва, Тольятти — Москва, Челябинск — Москва, Киров — Москва, Ярославль — Москва)", — сообщают в РЖД.