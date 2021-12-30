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ПФР расширит меры поддержки россиян
ПФР расширит меры поддержки россиян - РИА Новости, 30.12.2021
ПФР расширит меры поддержки россиян
Пенсионный фонд России в 2022 году расширит меры социальной поддержки граждан, дополнив их теми, которые в настоящее время назначаются органами социальной... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T01:22
2021-12-30T07:30
общество
пенсионный фонд рф
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пенсионный фонд России в 2022 году расширит меры социальной поддержки граждан, дополнив их теми, которые в настоящее время назначаются органами социальной защиты и Рострудом. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.Условия получения поддержки не меняются: для ее оформления, как и прежде, необходимо обратиться с заявлением. При этом Пенсионный фонд начнет упрощать получение выплат путем освобождения граждан от обязанности самостоятельно собирать пакет документов. Для этого ПФР станет самостоятельно запрашивать необходимые сведения в профильных ведомствах.Для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. В дальнейшем каналы оформления пособий расширят, появится возможность подачи электронных заявлений через портал "Госуслуги".
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общество, пенсионный фонд рф, федеральная служба по труду и занятости (роструд), россия
01:22 30.12.2021 (обновлено: 07:30 30.12.2021)
 
ПФР расширит меры поддержки россиян

ПФР в 2022 году расширит перечень мер по социальной поддержке россиян

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пенсионный фонд России в 2022 году расширит меры социальной поддержки граждан, дополнив их теми, которые в настоящее время назначаются органами социальной защиты и Рострудом. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Условия получения поддержки не меняются: для ее оформления, как и прежде, необходимо обратиться с заявлением. При этом Пенсионный фонд начнет упрощать получение выплат путем освобождения граждан от обязанности самостоятельно собирать пакет документов. Для этого ПФР станет самостоятельно запрашивать необходимые сведения в профильных ведомствах.
Для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. В дальнейшем каналы оформления пособий расширят, появится возможность подачи электронных заявлений через портал "Госуслуги".
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ОбществоПенсионный фонд РФФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Россия
 
 
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