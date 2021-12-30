https://ria.ru/20211230/podarok-1765858766.html

Идеи лучших подарков для автомобилистов

Идеи лучших подарков для автомобилистов - РИА Новости, 30.12.2021

Идеи лучших подарков для автомобилистов

Если вы заранее не придумали, как порадовать близкого человека, имеющего автомобиль, то еще не все потеряно! За что папа скажет спасибо? Чем будет реально пользоваться мама? Какими подарками друзья-автомобилисты будут хвалиться? Что купить, чтобы это не переподарили? Авторы подготовили рейтинг самых желанных подарков для автомобилистов.

2021-12-30T11:00

2021-12-30T11:00

2021-12-30T11:00

не роскошь

общество

технологии

подарок

авто

новый год

ян хайцеэр

подарки

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Идеи лучших подарков для автомобилистов Если вы заранее не придумали, как порадовать близкого человека, имеющего автомобиль, то еще не все потеряно! За что папа скажет спасибо? Чем будет реально пользоваться мама? Какими подарками друзья-автомобилисты будут хвалиться? Что купить, чтобы это не переподарили? Авторы подготовили рейтинг самых желанных подарков для автомобилистов. audio/mpeg

Идеи лучших подарков для автомобилистов Если вы заранее не придумали, как порадовать близкого человека, имеющего автомобиль, то еще не все потеряно! За что папа скажет спасибо? Чем будет реально пользоваться мама? Какими подарками друзья-автомобилисты будут хвалиться? Что купить, чтобы это не переподарили? Авторы подготовили рейтинг самых желанных подарков для автомобилистов. audio/mpeg

Ян Хайцеэр и Антон Шапарин подобрали подарки в различных ценовых категориях и составили специальный рейтинг.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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общество, технологии, подарок, авто, новый год, ян хайцеэр, подарки, антон шапарин, аудио