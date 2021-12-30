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Доступ на Красную площадь 31 декабря ограничат
Доступ на Красную площадь 31 декабря ограничат - РИА Новости, 30.12.2021
Доступ на Красную площадь 31 декабря ограничат
Доступ на Красную площадь в Москве 31 декабря ограничат с 17:00, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T16:05
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Доступ на Красную площадь в Москве 31 декабря ограничат с 17:00, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции."В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17:00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен", — рассказали в ведомстве.В департаменте добавили, что для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности россиян во время каникул запланированы контрольно-профилактические мероприятия. К участию в них привлекут представителей полиции, других правоохранительных органов, а также народных дружинников и общественные пункты охраны порядка. Они пройдут в местах массового скопления граждан.В пресс-службе отметили, что особое внимание уделят профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства. В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что Красная площадь будет закрыта для посещения до 7:00 1 января 2022 года.
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16:05 30.12.2021 (обновлено: 19:07 30.12.2021)
Доступ на Красную площадь 31 декабря ограничат
В Москве доступ на Красную площадь 31 декабря ограничат из-за эпидситуации
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости.
Доступ на Красную площадь в Москве
31 декабря ограничат с 17:00, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17:00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен", — рассказали в ведомстве.
В департаменте добавили, что для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности россиян во время каникул запланированы контрольно-профилактические мероприятия. К участию в них привлекут представителей полиции, других правоохранительных органов, а также народных дружинников и общественные пункты охраны порядка. Они пройдут в местах массового скопления граждан.
В пресс-службе отметили, что особое внимание уделят профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства.
В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что Красная площадь будет закрыта для посещения до 7:00 1 января 2022 года.