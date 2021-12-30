https://ria.ru/20211230/ploschad-1766200656.html

Доступ на Красную площадь 31 декабря ограничат

Доступ на Красную площадь 31 декабря ограничат - РИА Новости, 30.12.2021

Доступ на Красную площадь 31 декабря ограничат

Доступ на Красную площадь в Москве 31 декабря ограничат с 17:00, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T16:05

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Доступ на Красную площадь в Москве 31 декабря ограничат с 17:00, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции."В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17:00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен", — рассказали в ведомстве.В департаменте добавили, что для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности россиян во время каникул запланированы контрольно-профилактические мероприятия. К участию в них привлекут представителей полиции, других правоохранительных органов, а также народных дружинников и общественные пункты охраны порядка. Они пройдут в местах массового скопления граждан.В пресс-службе отметили, что особое внимание уделят профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства. В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что Красная площадь будет закрыта для посещения до 7:00 1 января 2022 года.

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