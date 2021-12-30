https://ria.ru/20211230/peregovory-1766249451.html

Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом

Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом - РИА Новости, 31.12.2021

Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали телефонный разговор, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 31.12.2021

2021-12-30T23:53

2021-12-30T23:53

2021-12-31T00:13

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владимир путин

дмитрий песков

джо байден

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ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали телефонный разговор, сообщила пресс-служба Белого дома.Беседа стартовала в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск).Как ранее указывал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры проходят по инициативе Москвы. По его словам, это обычная беседа по телефону без публичной части.Стороны продолжат обсуждение вопросов, которые поднимались во время последней видеоконференции, а также затронут тему гарантий безопасности. Цель разговора — "достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", отметили в Кремле.Седьмого декабря президенты двух стран около двух часов общались по видеосвязи. Байден выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации. Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.Через десять дней Москва опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.В итоге переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, консультации россиян с НАТО — 12 января, а на 13 января запланирована встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

https://ria.ru/20211230/putin-1766179425.html

https://ria.ru/20211227/voyna-1765732504.html

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия