23:53 30.12.2021 (обновлено: 00:13 31.12.2021)
Путин и Байден начали переговоры, заявил Белый дом
Начался телефонный разговор президентов России и США Путина и Байдена
ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали телефонный разговор, сообщила пресс-служба Белого дома.
Беседа стартовала в 15:35 по вашингтонскому времени (23:35 мск).
Как ранее указывал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, переговоры проходят по инициативе Москвы. По его словам, это обычная беседа по телефону без публичной части.
Стороны продолжат обсуждение вопросов, которые поднимались во время последней видеоконференции, а также затронут тему гарантий безопасности. Цель разговора — "достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", отметили в Кремле.
Седьмого декабря президенты двух стран около двух часов общались по видеосвязи. Байден выразил обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации. Путин, в свою очередь, обратил внимание коллеги на то, что Киев не выполняет Минские соглашения, саботируя их. Кроме того, российский лидер обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.
Через десять дней Москва опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
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