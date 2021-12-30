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Песков назвал цель разговора Путина и Байдена
Песков назвал цель разговора Путина и Байдена - РИА Новости, 30.12.2021
Песков назвал цель разговора Путина и Байдена
Любые переговоры ведутся, чтобы достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:38
2021-12-30T13:38
2021-12-30T13:38
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джо байден
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Любые переговоры ведутся, чтобы достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о предстоящем разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена."Любые переговоры ведутся с одной-единственной целью достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга", - сказал Песков на вопрос, идет ли речь о поиске каких-то компромиссов.
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политика, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
Песков назвал цель разговора Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что переговоры ведутся, чтобы найти компромисс