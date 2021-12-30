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Переговоры по гарантиям безопасности с США пройдут 10 января
Переговоры по гарантиям безопасности с США пройдут 10 января - РИА Новости, 30.12.2021
Переговоры по гарантиям безопасности с США пройдут 10 января
Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет, заявили в МИД. РИА Новости, 30.12.2021
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет, заявили в МИД."Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман", — уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова.Кроме того, СМИ сообщали, что на 12 января назначены консультации россиян с НАТО, а на следующий день — встреча представителей Москвы и ОБСЕ.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
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сша, женева (город), россия
11:30 30.12.2021 (обновлено: 12:44 30.12.2021)
 
Переговоры по гарантиям безопасности с США пройдут 10 января

Представитель МИД Захарова: переговоры России и США в Женеве пройдут 10 января 2022 года

© AFP 2021 / Fabrice Coffrini Флаги России и США в Женеве
Флаги России и США в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет, заявили в МИД.
"Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман", — уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Кроме того, СМИ сообщали, что на 12 января назначены консультации россиян с НАТО, а на следующий день — встреча представителей Москвы и ОБСЕ.
Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
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