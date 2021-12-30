https://ria.ru/20211230/peregovory-1766135337.html
Переговоры по гарантиям безопасности с США пройдут 10 января
Переговоры по гарантиям безопасности с США пройдут 10 января - РИА Новости, 30.12.2021
Переговоры по гарантиям безопасности с США пройдут 10 января
Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет, заявили в МИД. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:30
2021-12-30T11:30
2021-12-30T12:44
сша
женева (город)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752560894_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_39e843d7c396405b7ab0078b54a35236.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет, заявили в МИД."Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман", — уточнила официальный представитель ведомства Мария Захарова.Кроме того, СМИ сообщали, что на 12 января назначены консультации россиян с НАТО, а на следующий день — встреча представителей Москвы и ОБСЕ.Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости Рябков, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
https://ria.ru/20211227/voyna-1765732504.html
сша
женева (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752560894_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_d2dfc866bb474e3426ba6997857809ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, женева (город), россия
11:30 30.12.2021 (обновлено: 12:44 30.12.2021)
Переговоры по гарантиям безопасности с США пройдут 10 января
Представитель МИД Захарова: переговоры России и США в Женеве пройдут 10 января 2022 года