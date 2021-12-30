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Путин предоставил гражданство экс-советнику президента США Рейгана
Путин предоставил гражданство экс-советнику президента США Рейгана - РИА Новости, 30.12.2021
Путин предоставил гражданство экс-советнику президента США Рейгана
Президент России Владимир Путин в четверг дал российское гражданство бывшей сотруднице Госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T19:29
2021-12-30T19:29
в мире
сша
женева (город)
владимир путин
рональд рейган
нтв (телеканал)
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг дал российское гражданство бывшей сотруднице Госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.В мае Масси в эфире НТВ обратилась к&nbsp; Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в указе.Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу "доверяй, но проверяй".
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в мире, сша, женева (город), владимир путин, рональд рейган, нтв (телеканал), россия
19:29 30.12.2021
 
Путин предоставил гражданство экс-советнику президента США Рейгана

Путин предоставил гражданство экс-советнику президента США Рейгана Сюзанне Масси

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг дал российское гражданство бывшей сотруднице Госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В мае Масси в эфире НТВ обратилась к  Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в указе.
Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу "доверяй, но проверяй".
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
Вчера, 11:04
Путин предложил ввести институт прекращения гражданства в России
 
В миреСШАЖенева (город)Владимир ПутинРональд РейганНТВ (телеканал)Россия
 
 
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