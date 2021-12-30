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В офисе Зеленского возмутились непоследовательности международных партнеров

В офисе Зеленского возмутились непоследовательности международных партнеров - РИА Новости, 30.12.2021

В офисе Зеленского возмутились непоследовательности международных партнеров

Команду президента Украины Владимира Зеленского тревожит непоследовательность международных партнеров, в частности, по газопроводу "Северный поток — 2", заявил... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:39

2021-12-30T15:39

2021-12-30T15:39

в мире

украина

владимир зеленский

северный поток — 2

россия

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КИЕВ, 30 дек - РИА Новости. Команду президента Украины Владимира Зеленского тревожит непоследовательность международных партнеров, в частности, по газопроводу "Северный поток — 2", заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк."Безусловно, ключевые вызовы (беспокоящие команду президента – ред.). Первый — не законченная до сих пор война (в Донбассе – ред.), неопределенность с позицией России с точки зрения глобальных рынков, то есть в целом европейская безопасность", - сказал Подоляк в интервью сайту "Факты", опубликованном в четверг.Также, по его словам, команду Зеленского тревожит непоследовательность международных партнеров."Второй (пример – ред.) — непоследовательность наших внешних партнеров. Один из примеров, а их множество, — "Северный поток — 2", который существенно усилил глобальные позиции Российской Федерации", - сказал он.РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Stream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.

https://ria.ru/20211230/ukraina-1766070668.html

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в мире, украина, владимир зеленский, северный поток — 2, россия