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Прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением во Владивостоке
Прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением во Владивостоке - РИА Новости, 30.12.2021
Прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением во Владивостоке
Прокуратура начала проверку по факту периодического отключения горячего водоснабжения и отопления у 3 тысяч жителей Первомайского района Владивостока, сообщает... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T07:53
2021-12-30T07:53
2021-12-30T07:53
происшествия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту периодического отключения горячего водоснабжения и отопления у 3 тысяч жителей Первомайского района Владивостока, сообщает прокуратура Приморья.По результатам выезда и осмотра внешних и внутридомовых сетей прокурором Первомайского района Константином Харченко совместно с представителями администрации города, МУПВ "ВПЭС" и управляющей организации, встречи с жителями домов в целях оперативного решения вопроса выработан комплекс технических решений для организации бесперебойного теплоснабжения.Органы прокуратуры города Владивостока дадут оценку исполнения жилищного законодательства сетевой организацией МУПВ "ВПЭС" и управляющей организацией как исполнителем коммунальных услуг.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что сейчас все потребители подключены. Проблема на теплосетях в этом районе - системная, отметили в надзорном ведомстве.
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происшествия, приморский край, владивосток
Прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением во Владивостоке
Прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением у трех тысяч жителей Владивостока
ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости.
Прокуратура начала проверку по факту периодического отключения горячего водоснабжения и отопления у 3 тысяч жителей Первомайского района Владивостока
, сообщает
прокуратура Приморья.
"Прокуратура... проводит проверку по фактам нарушений бесперебойного предоставления коммунальной услуги централизованного теплоснабжения, в связи с чем более 3 тысяч жителей домов по ул. 2-я Поселковая, Зои Космодемьянской и другим не обеспечены теплом и горячей водой", - сообщает прокуратура.
По результатам выезда и осмотра внешних и внутридомовых сетей прокурором Первомайского района Константином Харченко совместно с представителями администрации города, МУПВ "ВПЭС" и управляющей организации, встречи с жителями домов в целях оперативного решения вопроса выработан комплекс технических решений для организации бесперебойного теплоснабжения.
Органы прокуратуры города Владивостока дадут оценку исполнения жилищного законодательства сетевой организацией МУПВ "ВПЭС" и управляющей организацией как исполнителем коммунальных услуг.
В прокуратуре РИА Новости уточнили, что сейчас все потребители подключены. Проблема на теплосетях в этом районе - системная, отметили в надзорном ведомстве.