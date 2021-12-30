https://ria.ru/20211230/otoplenie-1766107980.html

Прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением во Владивостоке

Прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением во Владивостоке - РИА Новости, 30.12.2021

Прокуратура начала проверку из-за проблем с отоплением во Владивостоке

Прокуратура начала проверку по факту периодического отключения горячего водоснабжения и отопления у 3 тысяч жителей Первомайского района Владивостока, сообщает... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T07:53

2021-12-30T07:53

2021-12-30T07:53

происшествия

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 30 дек – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту периодического отключения горячего водоснабжения и отопления у 3 тысяч жителей Первомайского района Владивостока, сообщает прокуратура Приморья.По результатам выезда и осмотра внешних и внутридомовых сетей прокурором Первомайского района Константином Харченко совместно с представителями администрации города, МУПВ "ВПЭС" и управляющей организации, встречи с жителями домов в целях оперативного решения вопроса выработан комплекс технических решений для организации бесперебойного теплоснабжения.Органы прокуратуры города Владивостока дадут оценку исполнения жилищного законодательства сетевой организацией МУПВ "ВПЭС" и управляющей организацией как исполнителем коммунальных услуг.В прокуратуре РИА Новости уточнили, что сейчас все потребители подключены. Проблема на теплосетях в этом районе - системная, отметили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20211230/otoplenie-1766101476.html

приморский край

владивосток

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происшествия, приморский край, владивосток