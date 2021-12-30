https://ria.ru/20211230/orbakayte-1766218127.html

Орбакайте вспомнила о необычном Новом годе на гастролях Пугачевой

Орбакайте вспомнила о необычном Новом годе на гастролях Пугачевой - РИА Новости, 30.12.2021

Орбакайте вспомнила о необычном Новом годе на гастролях Пугачевой

Кристина Орбакайте рассказала об одном из необычных празднований Нового года. Однажды во время долгих гастролей матери Кристине пришлось поехать в Индию. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:55

2021-12-30T17:55

2021-12-30T17:55

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кристина орбакайте

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Кристина Орбакайте рассказала об одном из необычных празднований Нового года. Однажды во время долгих гастролей матери Кристине пришлось поехать в Индию.В интервью порталу Wday Орбакайте рассказала и о "несбывшейся детской мечте" – пуантах.Кристина добавила, что в ее семье не принято ждать определенного повода, чтобы вручить подарок. Это делают, "когда есть желание".Певица призналась, что в последнее время у нее очень напряженный график работы – помимо участия в концертах она снимается в других проектах, а также играет в кино. Кадрами с площадки она делится в социальных сетях, например, показывает себя без макияжа в гримерке.

https://ria.ru/20211201/shoubiz-1761422085.html

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знаменитости, кристина орбакайте, шоу-бизнес