Орбакайте вспомнила о необычном Новом годе на гастролях Пугачевой
Орбакайте вспомнила о необычном Новом годе в Индии во время гастролей Пугачевой
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Кристина Орбакайте рассказала об одном из необычных празднований Нового года. Однажды во время долгих гастролей матери Кристине пришлось поехать в Индию.
"Однажды это произошло в Индии, вместо елки — пальма, вокруг которой мы кружили хороводы. Это было давно, у мамы тогда случились долгие гастроли, месяца на два-три, я училась в 10-м классе и приехала к ней на зимние каникулы, а потом осталась там на месяц и выходила на сцену с балетом "Рецитал", – отметила певица.
В интервью порталу Wday Орбакайте рассказала и о "несбывшейся детской мечте" – пуантах.
"Маленькой я мечтала о пуантах. Мне их всегда обещали мамины подруги из ансамбля Игоря Моисеева и "Березки", но так и не дождалась. Осталось это несбывшейся детской мечтой. Но сейчас я их уже не хочу. Если что-то нужно, иду и покупаю", – рассказала артистка.
Кристина добавила, что в ее семье не принято ждать определенного повода, чтобы вручить подарок. Это делают, "когда есть желание".
Певица призналась, что в последнее время у нее очень напряженный график работы – помимо участия в концертах она снимается в других проектах, а также играет в кино. Кадрами с площадки она делится в социальных сетях, например, показывает себя без макияжа в гримерке.
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