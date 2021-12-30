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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211230/orbakayte-1766218127.html
Орбакайте вспомнила о необычном Новом годе на гастролях Пугачевой
Орбакайте вспомнила о необычном Новом годе на гастролях Пугачевой - РИА Новости, 30.12.2021
Орбакайте вспомнила о необычном Новом годе на гастролях Пугачевой
Кристина Орбакайте рассказала об одном из необычных празднований Нового года. Однажды во время долгих гастролей матери Кристине пришлось поехать в Индию. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:55
2021-12-30T17:55
шоубиз
знаменитости
кристина орбакайте
шоу-бизнес
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Кристина Орбакайте рассказала об одном из необычных празднований Нового года. Однажды во время долгих гастролей матери Кристине пришлось поехать в Индию.В интервью порталу Wday Орбакайте рассказала и о "несбывшейся детской мечте" – пуантах.Кристина добавила, что в ее семье не принято ждать определенного повода, чтобы вручить подарок. Это делают, "когда есть желание".Певица призналась, что в последнее время у нее очень напряженный график работы – помимо участия в концертах она снимается в других проектах, а также играет в кино. Кадрами с площадки она делится в социальных сетях, например, показывает себя без макияжа в гримерке.
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знаменитости, кристина орбакайте, шоу-бизнес
17:55 30.12.2021
 
Орбакайте вспомнила о необычном Новом годе на гастролях Пугачевой

Орбакайте вспомнила о необычном Новом годе в Индии во время гастролей Пугачевой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Кристина Орбакайте на XXVI церемонии вручения премии "Золотой граммофон"
Певица Кристина Орбакайте на XXVI церемонии вручения премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Кристина Орбакайте рассказала об одном из необычных празднований Нового года. Однажды во время долгих гастролей матери Кристине пришлось поехать в Индию.

"Однажды это произошло в Индии, вместо елки — пальма, вокруг которой мы кружили хороводы. Это было давно, у мамы тогда случились долгие гастроли, месяца на два-три, я училась в 10-м классе и приехала к ней на зимние каникулы, а потом осталась там на месяц и выходила на сцену с балетом "Рецитал", – отметила певица.

В интервью порталу Wday Орбакайте рассказала и о "несбывшейся детской мечте" – пуантах.

"Маленькой я мечтала о пуантах. Мне их всегда обещали мамины подруги из ансамбля Игоря Моисеева и "Березки", но так и не дождалась. Осталось это несбывшейся детской мечтой. Но сейчас я их уже не хочу. Если что-то нужно, иду и покупаю", – рассказала артистка.

Кристина добавила, что в ее семье не принято ждать определенного повода, чтобы вручить подарок. Это делают, "когда есть желание".
Певица призналась, что в последнее время у нее очень напряженный график работы – помимо участия в концертах она снимается в других проектах, а также играет в кино. Кадрами с площадки она делится в социальных сетях, например, показывает себя без макияжа в гримерке.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 12:05Шоубиз
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