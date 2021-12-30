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Треть россиян ожидают, что новый год будет лучше прошлого
Треть россиян ожидают, что новый год будет лучше прошлого - РИА Новости, 30.12.2021
Треть россиян ожидают, что новый год будет лучше прошлого
Треть россиян (34%) считают, что новый год будет лучше уходящего, при этом каждый пятый ожидает улучшения ситуации с коронавирусом в 2022 году, следует из... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T11:45
2021-12-30T11:47
общество
вциом
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Треть россиян (34%) считают, что новый год будет лучше уходящего, при этом каждый пятый ожидает улучшения ситуации с коронавирусом в 2022 году, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Как следует из представленных данных, треть опрошенных, или 34% считают, что следующий год будет лучше для нашей страны, чем 2021 год, чаще так считают молодые люди в возрасте 18-24 лет, в этой категории такого мнения придерживаются 46%. При этом 39% респондентов ответили, что год будет ни лучше, ни хуже, а 21% считают, что год будет скорее хуже."Оценивая возможные позитивные изменения в нашей стране в следующем году, каждый пятый (22%) ожидает улучшения в ситуации с коронавирусом; каждый десятый ждет повышения уровня жизни (11%), 9% надеются на снижение цен и контроль за уровнем инфляции; также россияне ждут улучшений в экономике (8%) и повышения пенсий (8%); 7% ожидают позитивных изменений во внешней политике, 5% связали ожидаемые в 2022 году позитивные изменения с вакциной от коронавируса и отменой ограничений; 4% россиян ждут мира на Земле", - рассказали во ВЦИОМ.Отмечается, что 19% россиян не ждут никаких позитивных изменений в новом 2022 году.Среди возможных негативных событий, которые могут произойти в 2022 году, респонденты выделили инфляцию, появление новой волны коронавируса и новых штаммов, падение уровня жизни, военные действия и конфликты.В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошёл 25 декабря. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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общество, вциом, россия
11:45 30.12.2021 (обновлено: 11:47 30.12.2021)
 
Треть россиян ожидают, что новый год будет лучше прошлого

ВЦИОМ: 34 процента россиян ожидают, что новый год будет лучше предыдущего

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие самого большого катка в Москве
Открытие самого большого катка в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Треть россиян (34%) считают, что новый год будет лучше уходящего, при этом каждый пятый ожидает улучшения ситуации с коронавирусом в 2022 году, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Как следует из представленных данных, треть опрошенных, или 34% считают, что следующий год будет лучше для нашей страны, чем 2021 год, чаще так считают молодые люди в возрасте 18-24 лет, в этой категории такого мнения придерживаются 46%. При этом 39% респондентов ответили, что год будет ни лучше, ни хуже, а 21% считают, что год будет скорее хуже.
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"Оценивая возможные позитивные изменения в нашей стране в следующем году, каждый пятый (22%) ожидает улучшения в ситуации с коронавирусом; каждый десятый ждет повышения уровня жизни (11%), 9% надеются на снижение цен и контроль за уровнем инфляции; также россияне ждут улучшений в экономике (8%) и повышения пенсий (8%); 7% ожидают позитивных изменений во внешней политике, 5% связали ожидаемые в 2022 году позитивные изменения с вакциной от коронавируса и отменой ограничений; 4% россиян ждут мира на Земле", - рассказали во ВЦИОМ.
Отмечается, что 19% россиян не ждут никаких позитивных изменений в новом 2022 году.
Среди возможных негативных событий, которые могут произойти в 2022 году, респонденты выделили инфляцию, появление новой волны коронавируса и новых штаммов, падение уровня жизни, военные действия и конфликты.
В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошёл 25 декабря. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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