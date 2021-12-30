https://ria.ru/20211230/opros-1766138462.html

Треть россиян ожидают, что новый год будет лучше прошлого

Треть россиян ожидают, что новый год будет лучше прошлого - РИА Новости, 30.12.2021

Треть россиян ожидают, что новый год будет лучше прошлого

Треть россиян (34%) считают, что новый год будет лучше уходящего, при этом каждый пятый ожидает улучшения ситуации с коронавирусом в 2022 году, следует из... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T11:45

2021-12-30T11:45

2021-12-30T11:47

общество

вциом

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765641274_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_646947529d0a06312bb8709f7b092aef.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Треть россиян (34%) считают, что новый год будет лучше уходящего, при этом каждый пятый ожидает улучшения ситуации с коронавирусом в 2022 году, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Как следует из представленных данных, треть опрошенных, или 34% считают, что следующий год будет лучше для нашей страны, чем 2021 год, чаще так считают молодые люди в возрасте 18-24 лет, в этой категории такого мнения придерживаются 46%. При этом 39% респондентов ответили, что год будет ни лучше, ни хуже, а 21% считают, что год будет скорее хуже."Оценивая возможные позитивные изменения в нашей стране в следующем году, каждый пятый (22%) ожидает улучшения в ситуации с коронавирусом; каждый десятый ждет повышения уровня жизни (11%), 9% надеются на снижение цен и контроль за уровнем инфляции; также россияне ждут улучшений в экономике (8%) и повышения пенсий (8%); 7% ожидают позитивных изменений во внешней политике, 5% связали ожидаемые в 2022 году позитивные изменения с вакциной от коронавируса и отменой ограничений; 4% россиян ждут мира на Земле", - рассказали во ВЦИОМ.Отмечается, что 19% россиян не ждут никаких позитивных изменений в новом 2022 году.Среди возможных негативных событий, которые могут произойти в 2022 году, респонденты выделили инфляцию, появление новой волны коронавируса и новых штаммов, падение уровня жизни, военные действия и конфликты.В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошёл 25 декабря. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20211230/podderzhka-1766097637.html

https://ria.ru/20211229/podarki-1765956530.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вциом, россия