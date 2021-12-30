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В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами - РИА Новости, 30.12.2021
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами
Кировский районный суд Петербурга оправдал пятерых фигурантов дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в связи с отсутствием события... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T01:41
2021-12-30T05:27
происшествия
санкт-петербург
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга оправдал пятерых фигурантов дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в связи с отсутствием события преступления, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.Фигурантами дела стали бывший директор школы №565 Кировского района города Станислав Виноградов, бывший замдиректора детского дома Михаил Елин, бывшие воспитанники и ученики школы Павел Прикащиков, Кирилл Покалюка и Андрей Соловьев.Сообщалось, что им инкриминируются 23 факта совершения насильственных действий в отношении воспитанников детского дома - центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 8" в период с 2002 по 2017 год.Суд оглашал вводную и резолютивную часть.При этом ранее один из фигурантов дела был привлечен к ответственности: суд приговорил фотографа Александра Брыкова к 4 годам и 7 месяцам колонии за создание и распространение детской порнографии, а также за насилие над детьми-сиротами.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил обжаловать оправдательный приговор.
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происшествия, санкт-петербург
01:41 30.12.2021 (обновлено: 05:27 30.12.2021)
 
В Петербурге оправдали фигурантов дела о насилии над детьми-сиротами

Суд Петербурга оправдал пять фигурантов дела о сексуальном насилии над детьми-сиротами

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга оправдал пятерых фигурантов дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в связи с отсутствием события преступления, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
Фигурантами дела стали бывший директор школы №565 Кировского района города Станислав Виноградов, бывший замдиректора детского дома Михаил Елин, бывшие воспитанники и ученики школы Павел Прикащиков, Кирилл Покалюка и Андрей Соловьев.
Сообщалось, что им инкриминируются 23 факта совершения насильственных действий в отношении воспитанников детского дома - центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия семейному воспитанию № 8" в период с 2002 по 2017 год.
"Суд фигурантов оправдал за отсутствием события преступления. Все выпущены из-под стражи в зале суда немедленно. Умерший Виноградов также оправдан", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Суд оглашал вводную и резолютивную часть.
При этом ранее один из фигурантов дела был привлечен к ответственности: суд приговорил фотографа Александра Брыкова к 4 годам и 7 месяцам колонии за создание и распространение детской порнографии, а также за насилие над детьми-сиротами.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил обжаловать оправдательный приговор.
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