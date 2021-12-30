https://ria.ru/20211230/omikron-1766218003.html
Попова назвала ситуацию в странах, где распространился "омикрон", тревожной
Попова назвала ситуацию в странах, где распространился "омикрон", тревожной - РИА Новости, 30.12.2021
Попова назвала ситуацию в странах, где распространился "омикрон", тревожной
Ситуация в тех странах, где есть распространение штамма "омикрон", тревожная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T17:42
2021-12-30T17:42
2021-12-30T17:42
распространение коронавируса
общество
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ситуация в тех странах, где есть распространение штамма "омикрон", тревожная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация в тех странах, где есть распространение "омикрона", тревожная", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.В штабе напомнили, что по поручению президента России специалисты Роспотребнадзора и Минздрава приняли участие в изучении штамма "омикрон" на территории ЮАР."Посещение больниц показало, что практически все госпитализированные, это люди не болевшие ранее коронавирусом и не привитые. А также люди с отягощенным анамнезом: эндокринными патологиями, например, диабетом, и онкологией", - сказала глава Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20211230/izolyatsiya-1766216869.html
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общество, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус covid-19
Попова назвала ситуацию в странах, где распространился "омикрон", тревожной
Глава Роспотребнадзора Попова назвала ситуацию в странах, куда попал "омикрон", тревожной