https://ria.ru/20211230/omikron-1766218003.html

Попова назвала ситуацию в странах, где распространился "омикрон", тревожной

Попова назвала ситуацию в странах, где распространился "омикрон", тревожной - РИА Новости, 30.12.2021

Попова назвала ситуацию в странах, где распространился "омикрон", тревожной

Ситуация в тех странах, где есть распространение штамма "омикрон", тревожная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T17:42

2021-12-30T17:42

2021-12-30T17:42

распространение коронавируса

общество

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ситуация в тех странах, где есть распространение штамма "омикрон", тревожная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация в тех странах, где есть распространение "омикрона", тревожная", - сказала Попова, слова которой приводятся в сообщении Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.В штабе напомнили, что по поручению президента России специалисты Роспотребнадзора и Минздрава приняли участие в изучении штамма "омикрон" на территории ЮАР."Посещение больниц показало, что практически все госпитализированные, это люди не болевшие ранее коронавирусом и не привитые. А также люди с отягощенным анамнезом: эндокринными патологиями, например, диабетом, и онкологией", - сказала глава Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20211230/izolyatsiya-1766216869.html

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общество, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, россия, коронавирус covid-19