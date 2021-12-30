https://ria.ru/20211230/omikron-1766171380.html

В России выявили 103 случая заражения омикрон-штаммом

В России выявили 103 случая заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 30.12.2021

В России выявили 103 случая заражения омикрон-штаммом

В России зарегистрировали 103 случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:48

2021-12-30T13:48

2021-12-30T14:17

распространение коронавируса

россия

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В России зарегистрировали 103 случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Иммунитета после прививки "Спутником V" достаточно, чтобы сдерживать распространение нового варианта SARS-CoV-2, отметила главный санитарный врач.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. То, что его могут подхватить уже переболевшие и вакцинированные, затем подтвердил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, инфицированного ВИЧ.ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и назвала его "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Симптомы нового варианта инфекции — от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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