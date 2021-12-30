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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211230/omikron-1766171380.html
В России выявили 103 случая заражения омикрон-штаммом
В России выявили 103 случая заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 30.12.2021
В России выявили 103 случая заражения омикрон-штаммом
В России зарегистрировали 103 случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:48
2021-12-30T14:17
распространение коронавируса
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В России зарегистрировали 103 случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Иммунитета после прививки "Спутником V" достаточно, чтобы сдерживать распространение нового варианта SARS-CoV-2, отметила главный санитарный врач.Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. То, что его могут подхватить уже переболевшие и вакцинированные, затем подтвердил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, инфицированного ВИЧ.ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и назвала его "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Симптомы нового варианта инфекции — от усталости до головной боли и ломоты в теле.
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россия
13:48 30.12.2021 (обновлено: 14:17 30.12.2021)
 
В России выявили 103 случая заражения омикрон-штаммом

Глава Роспотребнадзора Попова: в России 103 случая "омикрона", все очаги локализованы

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationШприцы на фоне надписи "Омикрон"
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В России зарегистрировали 103 случая инфицирования омикрон-штаммом коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Это люди приехавшие, люди, очень близко с ними контактировавшие, очаги локализованы все", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Иммунитета после прививки "Спутником V" достаточно, чтобы сдерживать распространение нового варианта SARS-CoV-2, отметила главный санитарный врач.
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Южной Африке в ноябре. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых. То, что его могут подхватить уже переболевшие и вакцинированные, затем подтвердил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, инфицированного ВИЧ.
ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и назвала его "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Симптомы нового варианта инфекции — от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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