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В Ставрополе проверят инцидент с "грубым охранником" из "Пятёрочки"
В Ставрополе проверят инцидент с "грубым охранником" из "Пятёрочки" - РИА Новости, 30.12.2021
В Ставрополе проверят инцидент с "грубым охранником" из "Пятёрочки"
Полиция в Ставрополе опрашивает очевидцев и устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего в местной "Пятерочке", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T16:04
2021-12-30T16:04
2021-12-30T16:04
происшествия
дети
ставрополь
пятерочка (сеть магазинов)
россия
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ПЯТИГОРСК, 30 дек - РИА Новости. Полиция в Ставрополе опрашивает очевидцев и устанавливает обстоятельства инцидента, произошедшего в местной "Пятерочке", сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД России.По данным из соцсетей, охранник "Пятерочки" грубо дергает подростка за куртку так, что тот едва не упал. Из видео следует, что сотрудник магазина заподозрил юношу в краже, он просит показать карманы, на что парень отвечает, что в них ничего нет."Данный факт зарегистрирован в управлении МВД России по городу Ставрополю. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. Опрашивают очевидцев произошедшего", - отметили в ведомстве.
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происшествия, дети, ставрополь, пятерочка (сеть магазинов), россия
В Ставрополе проверят инцидент с "грубым охранником" из "Пятёрочки"
В Ставрополе полиция проверит инцидент с подростком и "грубым охранником" из "Пятёрочки"