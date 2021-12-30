https://ria.ru/20211230/novosibirsk-1766192177.html
Мэр Новосибирска Локоть потребовал украшать новогодние елки звездами
Мэр Новосибирска Локоть потребовал украшать новогодние елки звездами - РИА Новости, 30.12.2021
Мэр Новосибирска Локоть потребовал украшать новогодние елки звездами
Мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть потребовал от подчиненных, чтобы устанавливаемые в городе новогодние елки "озарялись" звездами на верхушках. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:15
2021-12-30T15:15
2021-12-30T15:15
общество
новосибирск
анатолий локоть
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НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости. Мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть потребовал от подчиненных, чтобы устанавливаемые в городе новогодние елки "озарялись" звездами на верхушках."Я обращаю внимание всех руководителей. Мы ввели какое-то время назад, несколько лет назад стандарт общий на елки. Все-таки елка должна быть праздничной, и она должна заканчиваться звездой, озаряться наверху. Этот стандарт должен соблюдаться", - сказал Локоть на аппаратном совещании, посвященном готовности города к новогодним мероприятиям. Его трансляция велась на официальном канале городской администрации на Youtubе.Градоначальник предупредил, что если не выдерживаются эти стандарты, то "елка не зачитывается" как участник конкурса городских территорий, предприятий и предпринимателей на лучшее праздничное оформление."Я прошу это сразу учесть. Поэтому давайте стандарту следовать, и если где-то еще есть возможность, поправить. В основном мы уже приняли этот стандарт и движемся в этом направлении", - отметил он.В ходе совещания глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин показал фотографию шестиметровой елки со снежинкой на вершине, которую установила одна из компаний. Мэр спросил, что у елки на макушке, и сказал "незачет". Чиновник пообещал поменять снежинку на звезду.В то же время представитель городской администрации сообщил РИА Новости, что в вопросе о верхушке елей никаких официальных регламентов новогоднего оформления нет.
https://ria.ru/20210924/novosibirsk-1751556799.html
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общество, новосибирск, анатолий локоть
Мэр Новосибирска Локоть потребовал украшать новогодние елки звездами
Мэр Новосибирска коммунист Локоть потребовал украшать новогодние елки звездами
НОВОСИБИРСК, 30 дек – РИА Новости.
Мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть
потребовал от подчиненных, чтобы устанавливаемые в городе новогодние елки "озарялись" звездами на верхушках.
"Я обращаю внимание всех руководителей. Мы ввели какое-то время назад, несколько лет назад стандарт общий на елки. Все-таки елка должна быть праздничной, и она должна заканчиваться звездой, озаряться наверху. Этот стандарт должен соблюдаться", - сказал Локоть на аппаратном совещании, посвященном готовности города к новогодним мероприятиям. Его трансляция велась на официальном канале городской администрации на Youtubе
.
Градоначальник предупредил, что если не выдерживаются эти стандарты, то "елка не зачитывается" как участник конкурса городских территорий, предприятий и предпринимателей на лучшее праздничное оформление.
"Я прошу это сразу учесть. Поэтому давайте стандарту следовать, и если где-то еще есть возможность, поправить. В основном мы уже приняли этот стандарт и движемся в этом направлении", - отметил он.
В ходе совещания глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин показал фотографию шестиметровой елки со снежинкой на вершине, которую установила одна из компаний. Мэр спросил, что у елки на макушке, и сказал "незачет". Чиновник пообещал поменять снежинку на звезду.
В то же время представитель городской администрации сообщил РИА Новости, что в вопросе о верхушке елей никаких официальных регламентов новогоднего оформления нет.