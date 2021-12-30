https://ria.ru/20211230/napadenie-1766193437.html

В Иваново завели дело после нападения подростков на полицейских

В Иваново завели дело после нападения подростков на полицейских - РИА Новости, 30.12.2021

В Иваново завели дело после нападения подростков на полицейских

Уголовное дело о применении насилия к представителям власти возбуждено в отношении четырех подростков после нападения на инспекторов дорожно-патрульной службы в РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T15:22

2021-12-30T15:22

2021-12-30T15:22

происшествия

иваново

ивановская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело о применении насилия к представителям власти возбуждено в отношении четырех подростков после нападения на инспекторов дорожно-патрульной службы в Иваново, сообщило СУСК РФ по региону."Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении троих 17-летних и одного 16-летнего подростков. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.Как установило следствие, 28 декабря около 5.00 в дежурную часть полиции поступило сообщение о попытке группы несовершеннолетних похитить аккумулятор из автомобиля. Прибывшим на место сотрудникам владелец машины рассказал, что подростки убежали. Вскоре инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили группу из четырех несовершеннолетних."Будучи недовольными законными действиями полицейских по выяснению обстоятельств произошедшего, подростки поочередно нанесли им несколько ударов по различным частям тела. Сотрудники полиции задержали двоих несовершеннолетних, а двое других, один из которых был в наручниках, сбежали, завладев служебным видеорегистратором "Дозор" сотрудников ДПС", - отмечает СУСК.Сейчас все четверо подозреваемых задержаны, по месту их жительства проведены обыски, в результате которых обнаружены и изъяты видеорегистратор "Дозор", а также наручники. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20211220/napadenie-1764576311.html

https://ria.ru/20211216/kurer-1764040994.html

иваново

ивановская область

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происшествия, иваново, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф), россия