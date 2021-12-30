https://ria.ru/20211230/napadenie-1766193437.html
В Иваново завели дело после нападения подростков на полицейских
В Иваново завели дело после нападения подростков на полицейских - РИА Новости, 30.12.2021
В Иваново завели дело после нападения подростков на полицейских
Уголовное дело о применении насилия к представителям власти возбуждено в отношении четырех подростков после нападения на инспекторов дорожно-патрульной службы в РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:22
2021-12-30T15:22
2021-12-30T15:22
происшествия
иваново
ивановская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости. Уголовное дело о применении насилия к представителям власти возбуждено в отношении четырех подростков после нападения на инспекторов дорожно-патрульной службы в Иваново, сообщило СУСК РФ по региону."Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении троих 17-летних и одного 16-летнего подростков. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.Как установило следствие, 28 декабря около 5.00 в дежурную часть полиции поступило сообщение о попытке группы несовершеннолетних похитить аккумулятор из автомобиля. Прибывшим на место сотрудникам владелец машины рассказал, что подростки убежали. Вскоре инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили группу из четырех несовершеннолетних."Будучи недовольными законными действиями полицейских по выяснению обстоятельств произошедшего, подростки поочередно нанесли им несколько ударов по различным частям тела. Сотрудники полиции задержали двоих несовершеннолетних, а двое других, один из которых был в наручниках, сбежали, завладев служебным видеорегистратором "Дозор" сотрудников ДПС", - отмечает СУСК.Сейчас все четверо подозреваемых задержаны, по месту их жительства проведены обыски, в результате которых обнаружены и изъяты видеорегистратор "Дозор", а также наручники. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20211220/napadenie-1764576311.html
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происшествия, иваново, ивановская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Иваново завели дело после нападения подростков на полицейских
В Иваново завели дело после нападения четырех подростков на полицейских
РЯЗАНЬ, 30 дек - РИА Новости.
Уголовное дело о применении насилия к представителям власти возбуждено в отношении четырех подростков после нападения на инспекторов дорожно-патрульной службы в Иваново
, сообщило СУСК РФ по региону.
"Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области
возбуждено уголовное дело в отношении троих 17-летних и одного 16-летнего подростков. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, 28 декабря около 5.00 в дежурную часть полиции поступило сообщение о попытке группы несовершеннолетних похитить аккумулятор из автомобиля. Прибывшим на место сотрудникам владелец машины рассказал, что подростки убежали. Вскоре инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили группу из четырех несовершеннолетних.
"Будучи недовольными законными действиями полицейских по выяснению обстоятельств произошедшего, подростки поочередно нанесли им несколько ударов по различным частям тела. Сотрудники полиции задержали двоих несовершеннолетних, а двое других, один из которых был в наручниках, сбежали, завладев служебным видеорегистратором "Дозор" сотрудников ДПС", - отмечает СУСК.
Сейчас все четверо подозреваемых задержаны, по месту их жительства проведены обыски, в результате которых обнаружены и изъяты видеорегистратор "Дозор", а также наручники. Решается вопрос об избрании меры пресечения.