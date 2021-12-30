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Кличко создал к Новому году мультик о себе и святом Николае

Кличко создал к Новому году мультик о себе и святом Николае - РИА Новости, 30.12.2021

Кличко создал к Новому году мультик о себе и святом Николае

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством мультфильмом, в котором он показывает Святому Николаю построенные или обновленные... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T14:49

2021-12-30T14:49

2021-12-30T18:06

в мире

украина

киев

виталий кличко

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КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством мультфильмом, в котором он показывает Святому Николаю построенные или обновленные объекты в украинской столице.На странице в Facebook он опубликовал мультфильм, в котором он вместе со Святым Николаем на парашюте пролетает над объектами, которые были построены или обновлены в Киеве в последние годы, в частности, возле самого большого государственного флага. Также они останавливаются в зоопарке Киева возле обновленного вольера слона и проезжают на велосипедах по обновленной Пейзажной аллее и велосипедно-пешеходному мосту.Завершают свою прогулку Кличко со Святым Николаем у главной елки страны — на Софийской площади."Здоровья вам, мира, добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым годом и Рождеством. Ваш Виталий Кличко", — говорит мэр в конце ролика.

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в мире, украина, киев, виталий кличко