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Кличко создал к Новому году мультик о себе и святом Николае
Кличко создал к Новому году мультик о себе и святом Николае - РИА Новости, 30.12.2021
Кличко создал к Новому году мультик о себе и святом Николае
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством мультфильмом, в котором он показывает Святому Николаю построенные или обновленные... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T14:49
2021-12-30T18:06
в мире
украина
киев
виталий кличко
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КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством мультфильмом, в котором он показывает Святому Николаю построенные или обновленные объекты в украинской столице.На странице в Facebook он опубликовал мультфильм, в котором он вместе со Святым Николаем на парашюте пролетает над объектами, которые были построены или обновлены в Киеве в последние годы, в частности, возле самого большого государственного флага. Также они останавливаются в зоопарке Киева возле обновленного вольера слона и проезжают на велосипедах по обновленной Пейзажной аллее и велосипедно-пешеходному мосту.Завершают свою прогулку Кличко со Святым Николаем у главной елки страны — на Софийской площади."Здоровья вам, мира, добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым годом и Рождеством. Ваш Виталий Кличко", — говорит мэр в конце ролика.
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в мире, украина, киев, виталий кличко
14:49 30.12.2021 (обновлено: 18:06 30.12.2021)
 
Кличко создал к Новому году мультик о себе и святом Николае

Мэр Киева Кличко поздравил украинцев с праздниками мультфильмом о себе и святом Николае

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством мультфильмом, в котором он показывает Святому Николаю построенные или обновленные объекты в украинской столице.
На странице в Facebook он опубликовал мультфильм, в котором он вместе со Святым Николаем на парашюте пролетает над объектами, которые были построены или обновлены в Киеве в последние годы, в частности, возле самого большого государственного флага. Также они останавливаются в зоопарке Киева возле обновленного вольера слона и проезжают на велосипедах по обновленной Пейзажной аллее и велосипедно-пешеходному мосту.
Завершают свою прогулку Кличко со Святым Николаем у главной елки страны — на Софийской площади.
"Здоровья вам, мира, добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым годом и Рождеством. Ваш Виталий Кличко", — говорит мэр в конце ролика.
 
В миреУкраинаКиевВиталий Кличко
 
 
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