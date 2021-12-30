https://ria.ru/20211230/most-1766241357.html

Премьер Украины предложил санкции против строителей Крымского моста

Премьер Украины предложил санкции против строителей Крымского моста - РИА Новости, 30.12.2021

Премьер Украины предложил санкции против строителей Крымского моста

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Совет национальной безопасности и обороны предложения по санкциям против компаний, участвовавших в строительстве... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T21:06

2021-12-30T21:06

2021-12-30T23:01

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КИЕВ, 30 дек — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Совет национальной безопасности и обороны предложения по санкциям против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.Как позднее сообщила пресс-служба главы государства, речь идет о шести физических лицах и 24 компаниях.Шмыгаль также предложил применить персональные ограничения и другие меры к людям, которые осуществляют в Крыму "неправомерное судопроизводство" против граждан Украины.Киевские власти обсуждали санкции против строителей Крымского моста еще в сентябре. Тогда кабмин предложил СНБО на пять лет ввести ограничения против 24 юридических и шести физических лиц. Предполагалось, что меры затронут имущество юрлиц, им запретят проводить экспортно-импортные операции и заблокируют вывод капитала с Украины. Физлицам хотели запретить въезд на украинскую территорию и заблокировать возможность распоряжаться имуществом в стране.Мост из Краснодарского края в Крым — самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть открылась в мае 2018-го. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту началось в декабре 2019-го, грузовое железнодорожное — в июне 2020-го.Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение. Украина по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией. Москва, в свою очередь, неоднократно подчеркивала, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210524/krym-1733641929.html

https://ria.ru/20211230/voyska-1766169450.html

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оон, краснодарский край, европа, владимир путин, крымский мост, алексей данилов, россия, денис шмыгаль