https://ria.ru/20211230/mintsifry-1766172513.html

В Минцифры рассказали о числе приобретенных лицензий на облачное ПО

В Минцифры рассказали о числе приобретенных лицензий на облачное ПО - РИА Новости, 30.12.2021

В Минцифры рассказали о числе приобретенных лицензий на облачное ПО

Предприниматели малого и среднего бизнеса по программе поддержки Минцифры РФ приобрели более 100 тысяч лицензий на облачное программное обеспечение менее чем за РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:52

2021-12-30T13:52

2021-12-30T13:52

экономика

технологии

республика тыва

рязанская область

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максим паршин

россия

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предприниматели малого и среднего бизнеса по программе поддержки Минцифры РФ приобрели более 100 тысяч лицензий на облачное программное обеспечение менее чем за два месяца, сообщило министерство."Представители малого и среднего бизнеса приобрели более 100 тысяч лицензий на облачное программное обеспечение менее чем за два месяца. Наибольшую активность показали представители бизнеса Псковской, Астраханской, Рязанской областей, Республики Тыва, Севастополя", - говорится в сообщении. Оператором меры поддержки является Российский фонд развития информационных технологий.Предприниматели благодаря поддержке могут приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены, льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. На данный момент доступно более 100 продуктов от 29 российских производителей.Для того, чтобы воспользоваться программой, предприниматели не должны предоставлять дополнительные документы и отчетности, единственное требование - нахождение в реестре МСП. Далее компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя."На следующий год нами предусмотрен вдвое больший объем финансирования - около 2 миллиардов рублей. По запросу производителей мы продлеваем программу на действующих условиях до конца первого квартала 2022 года. Новый отбор начнется 1 апреля 2022 года. При этом для представителей малого и среднего бизнеса условия останутся неизменными", - сказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20211228/granty-1765852869.html

https://ria.ru/20211202/mintsifry-1761852988.html

республика тыва

рязанская область

россия

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экономика, технологии, республика тыва, рязанская область, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин, россия