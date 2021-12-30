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В Минцифры рассказали о числе приобретенных лицензий на облачное ПО
В Минцифры рассказали о числе приобретенных лицензий на облачное ПО - РИА Новости, 30.12.2021
В Минцифры рассказали о числе приобретенных лицензий на облачное ПО
Предприниматели малого и среднего бизнеса по программе поддержки Минцифры РФ приобрели более 100 тысяч лицензий на облачное программное обеспечение менее чем за РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:52
2021-12-30T13:52
экономика
технологии
республика тыва
рязанская область
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максим паршин
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предприниматели малого и среднего бизнеса по программе поддержки Минцифры РФ приобрели более 100 тысяч лицензий на облачное программное обеспечение менее чем за два месяца, сообщило министерство."Представители малого и среднего бизнеса приобрели более 100 тысяч лицензий на облачное программное обеспечение менее чем за два месяца. Наибольшую активность показали представители бизнеса Псковской, Астраханской, Рязанской областей, Республики Тыва, Севастополя", - говорится в сообщении. Оператором меры поддержки является Российский фонд развития информационных технологий.Предприниматели благодаря поддержке могут приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены, льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. На данный момент доступно более 100 продуктов от 29 российских производителей.Для того, чтобы воспользоваться программой, предприниматели не должны предоставлять дополнительные документы и отчетности, единственное требование - нахождение в реестре МСП.&nbsp; Далее компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя."На следующий год нами предусмотрен вдвое больший объем финансирования - около 2 миллиардов рублей. По запросу производителей мы продлеваем программу на действующих условиях до конца первого квартала 2022 года. Новый отбор начнется 1 апреля 2022 года. При этом для представителей малого и среднего бизнеса условия останутся неизменными", - сказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.
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республика тыва
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экономика, технологии, республика тыва, рязанская область, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максим паршин, россия
13:52 30.12.2021
 
В Минцифры рассказали о числе приобретенных лицензий на облачное ПО

Предприниматели по программе Минцифры приобрели более ста тысяч лицензий на облачное ПО

© РИА Новости / Евгений БиятовДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Предприниматели малого и среднего бизнеса по программе поддержки Минцифры РФ приобрели более 100 тысяч лицензий на облачное программное обеспечение менее чем за два месяца, сообщило министерство.
"Представители малого и среднего бизнеса приобрели более 100 тысяч лицензий на облачное программное обеспечение менее чем за два месяца. Наибольшую активность показали представители бизнеса Псковской, Астраханской, Рязанской областей, Республики Тыва, Севастополя", - говорится в сообщении. Оператором меры поддержки является Российский фонд развития информационных технологий.
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Предприниматели благодаря поддержке могут приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены, льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. На данный момент доступно более 100 продуктов от 29 российских производителей.
Для того, чтобы воспользоваться программой, предприниматели не должны предоставлять дополнительные документы и отчетности, единственное требование - нахождение в реестре МСП.  Далее компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя.
"На следующий год нами предусмотрен вдвое больший объем финансирования - около 2 миллиардов рублей. По запросу производителей мы продлеваем программу на действующих условиях до конца первого квартала 2022 года. Новый отбор начнется 1 апреля 2022 года. При этом для представителей малого и среднего бизнеса условия останутся неизменными", - сказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.
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ЭкономикаТехнологииРеспублика ТываРязанская областьМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максим ПаршинРоссия
 
 
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