https://ria.ru/20211230/minprirody-1766118835.html

Глава Минприроды ответил на критику о написании "отсылочных" законов

Глава Минприроды ответил на критику о написании "отсылочных" законов - РИА Новости, 30.12.2021

Глава Минприроды ответил на критику о написании "отсылочных" законов

Глава Минприроды Александр Козлов дал указание своим подчиненным разрабатывать новые нормативные документы с минимальным числом ссылок на другие документы,... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T09:58

2021-12-30T09:58

2021-12-30T11:03

экология

александр козлов (глава минприроды)

госдума рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Глава Минприроды Александр Козлов дал указание своим подчиненным разрабатывать новые нормативные документы с минимальным числом ссылок на другие документы, рассказал министр РИА Новости.Ранее общественники, комментируя законы, которые разрабатывало Минприроды, указывали на большое количество отсылок к другим документам, что осложняет работу с законом и снижает его значимость."Я могу сказать со своей стороны, что дал указание коллегам писать законы с минимальными отсылками, чтобы все было ясно сразу. "Усольский" закон - хороший пример, когда в законе все прописано, а нет отсылки к постановлению правительства, которое будет позже написано", - сказал Козлов.Госдума приняла в осеннюю сессию правительственный законопроект, обязывающий собственников промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую среду. Согласно законопроекту, владельцы предприятий будут обязаны за пять лет до конца срока эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения окружающей среды и получить по нему положительное заключение государственной экологической экспертизы.Кроме того, проект закона вводит положения об "окрашивании" экоплатежей для недопущения их нецелевого использования. В частности, речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и от платежей по искам о возмещении вреда. Порядок разработки плана природоохранных мероприятий и его согласования будет устанавливаться кабмином.В Усолье-Сибирском десятки лет работало градообразующее предприятие "Усольехимпром", выпускавшее целый ряд химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда. Летом 2020 года президент России Владимир Путин поручил "Росатому" выполнить программу по ликвидации экологического ущерба на территории бывшего комбината "Усольехимпром".Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211201/zapovedniki-1761688331.html

https://ria.ru/20211006/klimat-1753282251.html

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экология, александр козлов (глава минприроды), госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)