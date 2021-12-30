10:11 30.12.2021 (обновлено: 20:45 30.12.2021)
Forbes подсчитал, сколько российские миллиардеры потеряли за год
Forbes: Сулейман Керимов возглавил список самых обедневших за год миллиардеров в России
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Акционер золотодобывающей компании "Полюс" Сулейман Керимов, чье состояние из-за падения цен на золото сократилось почти на шесть миллиардов долларов (до 14,92 миллиарда), возглавил список десяти самых обедневших в уходящем году российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Семье Керимова принадлежит 76,3% акций компании "Полюс".
Второе место антирейтинга досталось Виктору Вексельбергу, который потерял три миллиарда долларов (до 9,3 миллиарда) — с 2018 года он находится под американскими санкциями. В феврале бизнесмен рассказал Forbes, что из-за санкций Минфина США на его счетах в западных банках заморожено более полутора миллиардов долларов.
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Третье место (минус 668 миллионов долларов, до 1,8 миллиарда) занял совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик, прибыль которого в первом полугодии 2021 года была в пять раз меньше, чем в первом полугодии "доковидного" 2019-го.
На четвертой строчке расположился Андрей Козицын, который владеет пакетами акций УГМК, "УГМК-Транс" и "Кузбассразрезуголь" — его состояние за год уменьшилось на 615 миллионов долларов, до 5,79 миллиарда, из-за падения капитализации публичных аналогов его акций.
Евгений Евтушенко, владелец 59% акций АФК "Система", занял пятое место (минус 414 миллионов долларов, до 2,54 миллиарда) из-за уменьшения стоимости акций корпорации за год на 20%.
Шестое место досталось Александру Мамуту — за год он потерял 320 миллионов долларов (до 2,26 миллиарда). На его состояние влияет кредит, который он взял в 2017 году на покупку кинотеатров. Сейчас задолженность миллиардера по этому кредиту составляет 23,5 миллиарда рублей. Седьмое место занял Гаврил Юшваев (минус 285 миллионов долларов, до 1,92 миллиарда) — акции его компании по разработке программного обеспечения Domo в этом году снизились почти на 19%.
На восьмом месте — Александр Джапаридзе с потерями в 241 миллион долларов и состоянием в 970 миллионов из-за сокращения прибыли буровой компании Eurasia Drilling Company, в которой он остается основным акционером. Аркадий Волож (минус 231 миллион долларов, до 2,3 миллиарда) занимает девятое место. Ему принадлежат десять процентов "Яндекса". Десятая строчка рейтинга — Араз Агаларов, потерявший за год 226 миллионов долларов (до 1,45 миллиарда). В состав принадлежащей ему Crocus Group входят концертные залы "Крокус Сити Холл" и Vegas, выставочный комплекс, торговые центры, объекты в сфере спорта и развлечений, которые пострадали от ограничений, связанных с коронавирусом.
Как отметил журнал, "в уходящем году 70 из 104 российских миллиардеров разбогатели, еще у пяти оценка благосостояния не изменилась, а оставшиеся 29 ушли в минус".