https://ria.ru/20211230/mgu-1766152891.html

Садовничий осуществил мечту подростка оказаться в космосе с помощью VR

Садовничий осуществил мечту подростка оказаться в космосе с помощью VR - РИА Новости, 30.12.2021

Садовничий осуществил мечту подростка оказаться в космосе с помощью VR

Ректор МГУ Виктор Садовничий осуществил мечту мальчика оказаться в космосе с помощью VR-оборудования в рамках благотворительной акции "Елка желаний", сообщает... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:38

2021-12-30T12:38

2021-12-30T12:38

новый год — 2022

общество

мгу имени м. в. ломоносова

виктор садовничий

елка желаний

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155544/09/1555440916_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_3f6a1debb784edd4431e92bb937ff22c.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий осуществил мечту мальчика оказаться в космосе с помощью VR-оборудования в рамках благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба вуза."Побывать одновременно в Московском университете и на Луне смог 15-летний московский школьник Денис Беликов. В рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" загаданное Денисом желание – получить комплект VR-оборудования и оказаться с его помощью в космосе исполнил ректор МГУ академик Виктор Садовничий", - говорится в сообщение.В VR-Центре Московского университета, осуществляющем полный цикл разработки систем виртуальной реальности и обучение соответствующих специалистов, Садовничий вручил Денису VR-шлем и дал команду на виртуальный запуск космического аппарата к Луне. Вместе со школьником они совершили лунную прогулку на луноходе, оценив новейшие возможности моделирования космических условий. По окончании "полета" ректор также вручил цветы маме Дениса Инне Викторовне и подарки от деда Мороза его младшей сестре Марии, которые приехали поддержать Дениса в его первом космическом путешествии, сообщила пресс-служба.В акции "Елка желаний" участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты и ребята из малообеспеченных семей. С 2020 года акция проходит в онлайн и офлайн форматах. Благодаря усилиям организаторов свыше 21 тысячи детей и пожилых людей с состояниями здоровья, угрожающими жизни, получили подарки, смогли воплотить свои мечты и сделать новогоднюю сказку былью.

https://ria.ru/20211230/mechta-1766127633.html

https://ria.ru/20211229/mechta-1765929178.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, елка желаний