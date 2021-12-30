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https://ria.ru/20211230/mgu-1766152891.html
Садовничий осуществил мечту подростка оказаться в космосе с помощью VR
Садовничий осуществил мечту подростка оказаться в космосе с помощью VR - РИА Новости, 30.12.2021
Садовничий осуществил мечту подростка оказаться в космосе с помощью VR
Ректор МГУ Виктор Садовничий осуществил мечту мальчика оказаться в космосе с помощью VR-оборудования в рамках благотворительной акции "Елка желаний", сообщает... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T12:38
2021-12-30T12:38
новый год — 2022
общество
мгу имени м. в. ломоносова
виктор садовничий
елка желаний
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий осуществил мечту мальчика оказаться в космосе с помощью VR-оборудования в рамках благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба вуза."Побывать одновременно в Московском университете и на Луне смог 15-летний московский школьник Денис Беликов. В рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" загаданное Денисом желание – получить комплект VR-оборудования и оказаться с его помощью в космосе исполнил ректор МГУ академик Виктор Садовничий", - говорится в сообщение.В VR-Центре Московского университета, осуществляющем полный цикл разработки систем виртуальной реальности и обучение соответствующих специалистов, Садовничий вручил Денису VR-шлем и дал команду на виртуальный запуск космического аппарата к Луне. Вместе со школьником они совершили лунную прогулку на луноходе, оценив новейшие возможности моделирования космических условий. По окончании "полета" ректор также вручил цветы маме Дениса Инне Викторовне и подарки от деда Мороза его младшей сестре Марии, которые приехали поддержать Дениса в его первом космическом путешествии, сообщила пресс-служба.В акции "Елка желаний" участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты и ребята из малообеспеченных семей. С 2020 года акция проходит в онлайн и офлайн форматах. Благодаря усилиям организаторов свыше 21 тысячи детей и пожилых людей с состояниями здоровья, угрожающими жизни, получили подарки, смогли воплотить свои мечты и сделать новогоднюю сказку былью.
https://ria.ru/20211230/mechta-1766127633.html
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, елка желаний
12:38 30.12.2021
 
Садовничий осуществил мечту подростка оказаться в космосе с помощью VR

Ректор МГУ Садовничий осуществил мечту 15-летнего москвича побывать в космосе с помощью VR

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВиктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий осуществил мечту мальчика оказаться в космосе с помощью VR-оборудования в рамках благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба вуза.
"Побывать одновременно в Московском университете и на Луне смог 15-летний московский школьник Денис Беликов. В рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" загаданное Денисом желание – получить комплект VR-оборудования и оказаться с его помощью в космосе исполнил ректор МГУ академик Виктор Садовничий", - говорится в сообщение.
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В VR-Центре Московского университета, осуществляющем полный цикл разработки систем виртуальной реальности и обучение соответствующих специалистов, Садовничий вручил Денису VR-шлем и дал команду на виртуальный запуск космического аппарата к Луне. Вместе со школьником они совершили лунную прогулку на луноходе, оценив новейшие возможности моделирования космических условий. По окончании "полета" ректор также вручил цветы маме Дениса Инне Викторовне и подарки от деда Мороза его младшей сестре Марии, которые приехали поддержать Дениса в его первом космическом путешествии, сообщила пресс-служба.
В акции "Елка желаний" участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты и ребята из малообеспеченных семей. С 2020 года акция проходит в онлайн и офлайн форматах. Благодаря усилиям организаторов свыше 21 тысячи детей и пожилых людей с состояниями здоровья, угрожающими жизни, получили подарки, смогли воплотить свои мечты и сделать новогоднюю сказку былью.
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