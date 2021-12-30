Садовничий осуществил мечту подростка оказаться в космосе с помощью VR
Ректор МГУ Садовничий осуществил мечту 15-летнего москвича побывать в космосе с помощью VR
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВиктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий осуществил мечту мальчика оказаться в космосе с помощью VR-оборудования в рамках благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба вуза.
"Побывать одновременно в Московском университете и на Луне смог 15-летний московский школьник Денис Беликов. В рамках Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" загаданное Денисом желание – получить комплект VR-оборудования и оказаться с его помощью в космосе исполнил ректор МГУ академик Виктор Садовничий", - говорится в сообщение.
В VR-Центре Московского университета, осуществляющем полный цикл разработки систем виртуальной реальности и обучение соответствующих специалистов, Садовничий вручил Денису VR-шлем и дал команду на виртуальный запуск космического аппарата к Луне. Вместе со школьником они совершили лунную прогулку на луноходе, оценив новейшие возможности моделирования космических условий. По окончании "полета" ректор также вручил цветы маме Дениса Инне Викторовне и подарки от деда Мороза его младшей сестре Марии, которые приехали поддержать Дениса в его первом космическом путешествии, сообщила пресс-служба.
В акции "Елка желаний" участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты и ребята из малообеспеченных семей. С 2020 года акция проходит в онлайн и офлайн форматах. Благодаря усилиям организаторов свыше 21 тысячи детей и пожилых людей с состояниями здоровья, угрожающими жизни, получили подарки, смогли воплотить свои мечты и сделать новогоднюю сказку былью.