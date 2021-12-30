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ПФР в 2022 году расширит меры социальной поддержки россиян
ПФР в 2022 году расширит меры социальной поддержки россиян - РИА Новости, 30.12.2021
ПФР в 2022 году расширит меры социальной поддержки россиян
Пенсионный фонд назвал выплаты, которые будет предоставлять гражданам вместо органов соцзащиты и Роструда с 2022 года, сообщается на сайте ПФР. РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T04:54
2021-12-30T08:50
общество
госдума рф
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пенсионный фонд назвал выплаты, которые будет предоставлять гражданам вместо органов соцзащиты и Роструда с 2022 года, сообщается на сайте ПФР.Условия получения поддержки не меняются, для ее оформления, как и прежде, необходимо обратиться с заявлением. При этом Пенсионный фонд начнет упрощать получение выплат путем освобождения граждан от обязанности самостоятельно собирать пакет документов. Для этого ПФР начнет самостоятельно запрашивать необходимые сведения в профильных ведомствах.Для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. В дальнейшем каналы оформления пособий расширят, будет предоставлена возможность подачи электронных заявлений через портал "Госуслуги".По информации на сайте ПФР, с 2022 года фонд, в частности, будет оказывать поддержку семьям с детьми: в его ведение переходят единовременная выплата по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, выплата при усыновлении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.Большую группу выплат, которые перейдут к фонду, составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и силовиков. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, ремонт дома или летний оздоровительный отдых ребенка. Также отдельный блок мер касается соцпомощи пострадавшим от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, объединении "Маяк", испытаний на Семипалатинском полигоне.Новый социальный сервисРанее в ПФР сообщили, что на "Госуслугах" заработал новый социальный сервис, позволяющий россиянам оформить выплату по уходу за нетрудоспособным в режиме реального времени.Для оформления выплаты необходимо проживать на территории России и иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, не нужно быть родственником или близким человеком того, за кем осуществляется уход, достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека, сообщили в пресс-службе.Автоматический поиск нуждающихсяВ ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, нуждающихся в социальной поддержке.Предполагается, что данные будут формироваться и передаваться автоматически через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), содержащую сведения, обрабатываемые ПФР, на основании данных ФНС, МВД, федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии.Среди критериев такие, которые необходимы, например, для отнесения граждан к малоимущим или нуждающимся. Вместе с тем автоматическое определение потенциальных нуждающихся будет осуществляться по учету доходов, имущества "для предоставления конкретной меры социальной защиты", но независимо от того, какие иные меры поддержки получает гражданин и к какой категории он относится.
https://ria.ru/20211230/vychet-1766095495.html
https://ria.ru/20211229/posobiya-1766040033.html
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общество, госдума рф, пенсионный фонд рф, россия
04:54 30.12.2021 (обновлено: 08:50 30.12.2021)
 
ПФР в 2022 году расширит меры социальной поддержки россиян

ПФР в 2022 году расширит перечень мер соцподдержки россиян и упростит получение выплат

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках паспорт РФ
Сотрудник ПФР держит в руках паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Пенсионный фонд назвал выплаты, которые будет предоставлять гражданам вместо органов соцзащиты и Роструда с 2022 года, сообщается на сайте ПФР.
"Меры поддержки, которые ПФР начнет оказывать со следующего года, охватят более двух миллионов человек. Общий объем выплат гражданам в течение 2022-го достигнет почти 120 миллиардов рублей", — говорится в релизе.
Условия получения поддержки не меняются, для ее оформления, как и прежде, необходимо обратиться с заявлением. При этом Пенсионный фонд начнет упрощать получение выплат путем освобождения граждан от обязанности самостоятельно собирать пакет документов. Для этого ПФР начнет самостоятельно запрашивать необходимые сведения в профильных ведомствах.
Для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. В дальнейшем каналы оформления пособий расширят, будет предоставлена возможность подачи электронных заявлений через портал "Госуслуги".
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По информации на сайте ПФР, с 2022 года фонд, в частности, будет оказывать поддержку семьям с детьми: в его ведение переходят единовременная выплата по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, выплата при усыновлении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Большую группу выплат, которые перейдут к фонду, составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и силовиков. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, ремонт дома или летний оздоровительный отдых ребенка. Также отдельный блок мер касается соцпомощи пострадавшим от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, объединении "Маяк", испытаний на Семипалатинском полигоне.

Новый социальный сервис

Ранее в ПФР сообщили, что на "Госуслугах" заработал новый социальный сервис, позволяющий россиянам оформить выплату по уходу за нетрудоспособным в режиме реального времени.
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Для оформления выплаты необходимо проживать на территории России и иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, не нужно быть родственником или близким человеком того, за кем осуществляется уход, достаточно согласия на помощь со стороны инвалида или пожилого человека, сообщили в пресс-службе.

Автоматический поиск нуждающихся

В ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий автоматическое определение и информирование граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
Предполагается, что данные будут формироваться и передаваться автоматически через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), содержащую сведения, обрабатываемые ПФР, на основании данных ФНС, МВД, федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии.

Среди критериев такие, которые необходимы, например, для отнесения граждан к малоимущим или нуждающимся. Вместе с тем автоматическое определение потенциальных нуждающихся будет осуществляться по учету доходов, имущества "для предоставления конкретной меры социальной защиты", но независимо от того, какие иные меры поддержки получает гражданин и к какой категории он относится.
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