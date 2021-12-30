https://ria.ru/20211230/meropriyatiya-1766164277.html

Официальных мероприятий 31 декабря в Кремле не планируется

Официальных мероприятий 31 декабря в Кремле не планируется - РИА Новости, 30.12.2021

Официальных мероприятий 31 декабря в Кремле не планируется

У президента РФ Владимира Путина 31 декабря будет "полурабочий нерабочий день", но официальных мероприятий не планируется, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T13:23

2021-12-30T13:23

2021-12-30T14:03

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владимир путин

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина 31 декабря будет "полурабочий нерабочий день", но официальных мероприятий не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, Совбез не планируется 31 декабря", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент России итоги беседы с президентом США Джо Байденом обсуждать с Советом безопасности, например, в пятницу, 31 декабря."У президента нет никаких официальных или публичных мероприятий, то есть, скажем так, полурабочий нерабочий день президента. Я неоднократно вам объяснял, что полностью выходного дня у президента просто не может быть по определению, и каких-то официальных мероприятий тоже не запланировано", - сказал Песков о планах Путина на 31 декабря."Мы не исключаем. Президент в целом планирует продолжение рабочих встреч. Каких-то публичных мероприятий нет в графике, но в то же время по направлениям он продолжит работать - в середине вот этих праздников какие-то встречи у него будут - речь идет о рабочих встречах", - ответил Песков на вопрос про встречи и мероприятия президента России в период новогодних праздников.

https://ria.ru/20211226/putin-1765545170.html

https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766156751.html

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владимир путин, политика, дмитрий песков, россия