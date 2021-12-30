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Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211230/meropriyatiya-1766164277.html
Официальных мероприятий 31 декабря в Кремле не планируется
Официальных мероприятий 31 декабря в Кремле не планируется - РИА Новости, 30.12.2021
Официальных мероприятий 31 декабря в Кремле не планируется
У президента РФ Владимира Путина 31 декабря будет "полурабочий нерабочий день", но официальных мероприятий не планируется, сообщил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T13:23
2021-12-30T14:03
новый год — 2022
владимир путин
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина 31 декабря будет "полурабочий нерабочий день", но официальных мероприятий не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет, Совбез не планируется 31 декабря", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент России итоги беседы с президентом США Джо Байденом обсуждать с Советом безопасности, например, в пятницу, 31 декабря."У президента нет никаких официальных или публичных мероприятий, то есть, скажем так, полурабочий нерабочий день президента. Я неоднократно вам объяснял, что полностью выходного дня у президента просто не может быть по определению, и каких-то официальных мероприятий тоже не запланировано", - сказал Песков о планах Путина на 31 декабря."Мы не исключаем. Президент в целом планирует продолжение рабочих встреч. Каких-то публичных мероприятий нет в графике, но в то же время по направлениям он продолжит работать - в середине вот этих праздников какие-то встречи у него будут - речь идет о рабочих встречах", - ответил Песков на вопрос про встречи и мероприятия президента России в период новогодних праздников.
https://ria.ru/20211226/putin-1765545170.html
https://ria.ru/20211230/pozdravlenie-1766156751.html
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владимир путин, политика, дмитрий песков, россия
Материал дополняется
13:23 30.12.2021 (обновлено: 14:03 30.12.2021)
 
Официальных мероприятий 31 декабря в Кремле не планируется

Пресс-секретарь Путина Песков: официальных мероприятий 31 декабря в Кремле не планируется

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина 31 декабря будет "полурабочий нерабочий день", но официальных мероприятий не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, Совбез не планируется 31 декабря", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент России итоги беседы с президентом США Джо Байденом обсуждать с Советом безопасности, например, в пятницу, 31 декабря.
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"У президента нет никаких официальных или публичных мероприятий, то есть, скажем так, полурабочий нерабочий день президента. Я неоднократно вам объяснял, что полностью выходного дня у президента просто не может быть по определению, и каких-то официальных мероприятий тоже не запланировано", - сказал Песков о планах Путина на 31 декабря.
"Мы не исключаем. Президент в целом планирует продолжение рабочих встреч. Каких-то публичных мероприятий нет в графике, но в то же время по направлениям он продолжит работать - в середине вот этих праздников какие-то встречи у него будут - речь идет о рабочих встречах", - ответил Песков на вопрос про встречи и мероприятия президента России в период новогодних праздников.
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