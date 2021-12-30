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Губернатор Калужской области исполнил мечту десятилетнего мальчика
Губернатор Калужской области исполнил мечту десятилетнего мальчика - РИА Новости, 30.12.2021
Губернатор Калужской области исполнил мечту десятилетнего мальчика
Губернатор Калужской области Владислав Шапша исполнил новогоднюю мечту юного жителя региона, подарив ему планшетный компьютер в рамках акции "Елка желаний",... РИА Новости, 30.12.2021
2021-12-30T15:25
2021-12-30T15:25
новый год — 2022
общество
калужская область
калуга
владимир путин
дед мороз
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша исполнил новогоднюю мечту юного жителя региона, подарив ему планшетный компьютер в рамках акции "Елка желаний", сообщает правительство региона.Накануне Нового года глава региона снял с елки шар с пожеланием десятилетнего Ильи из пригородной деревни Калуги."В письме Деду Морозу мальчик попросил в подарок новый планшетный компьютер. Гаджет необходим ребенку, так как из-за проблем со здоровьем он находится на домашнем обучении. Тридцатого декабря губернатор встретился с мальчиком. Он поздравил Илью и его родителей с наступающим Новым годом, вручил планшет и корзину с фруктами", - говорится в сообщении.Шапша рассказал, что рад поработать Дедом Морозом."Знаю, у тебя было заветное желание. Ты увлекаешься конструированием, машинами, любишь рисовать. С помощью планшета все это можно делать, есть специальные программы, которые в этом помогут. И я уверен, ты их быстро освоишь. Искренне желаю тебе добиться всех целей, которые ты перед собой ставишь", - сказал губернатор мальчику. Родителям ребенка он пообещал поддержку в решении волнующих их проблем и вопросов.Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.
https://ria.ru/20211230/mechta-1766193194.html
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общество, калужская область, калуга, владимир путин, дед мороз, владислав шапша
15:25 30.12.2021
 
Губернатор Калужской области исполнил мечту десятилетнего мальчика

Губернатор Калужской области Шапша исполнил мечту десятилетнего мальчика о планшете

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша исполнил новогоднюю мечту юного жителя региона, подарив ему планшетный компьютер в рамках акции "Елка желаний", сообщает правительство региона.
Накануне Нового года глава региона снял с елки шар с пожеланием десятилетнего Ильи из пригородной деревни Калуги.
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Врио главы Ярославской области исполнил три детские мечты с "Елки желаний"
"В письме Деду Морозу мальчик попросил в подарок новый планшетный компьютер. Гаджет необходим ребенку, так как из-за проблем со здоровьем он находится на домашнем обучении. Тридцатого декабря губернатор встретился с мальчиком. Он поздравил Илью и его родителей с наступающим Новым годом, вручил планшет и корзину с фруктами", - говорится в сообщении.
Шапша рассказал, что рад поработать Дедом Морозом.
"Знаю, у тебя было заветное желание. Ты увлекаешься конструированием, машинами, любишь рисовать. С помощью планшета все это можно делать, есть специальные программы, которые в этом помогут. И я уверен, ты их быстро освоишь. Искренне желаю тебе добиться всех целей, которые ты перед собой ставишь", - сказал губернатор мальчику. Родителям ребенка он пообещал поддержку в решении волнующих их проблем и вопросов.
Акция "Елка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной". Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.
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Новый год — 2022ОбществоКалужская областьКалугаВладимир ПутинДед МорозВладислав Шапша
 
 
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